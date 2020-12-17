Более шести миллионов тонн воды перекачали в Симферополь из Белогорского района

Заместитель министра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков утверждает, что по трубопроводу, который построили военные для перекачки воды из водохранилищ Белогорского района в Симферопольское водохранилище, за время его эксплуатации поставили более шести миллионов тонн воды.

Об этом он сказал в интервью изданию Минобороны «Красная звезда».

«Всего развернули 15 линий полевого магистрального трубопровода от Белогорского гидроузла до Симферопольского водохранилища общей протяженностью 819 км, что позволило обеспечить ежесуточную подачу до 50 тысяч тонн воды. Проблема дефицита воды в центральной части республики была решена. За время работы полевого магистрального трубопровода в Симферопольское водохранилище подано более шести миллионов тонн воды», – сказал Булгаков.

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