Авария оставила без воды жителей крупных микрорайонов Симферополя

Водоснабжение крупных микрорайонов Симферополя ограничено из-за аварии на водоводе.

Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия «Вода Крыма».

«В результате гидроударов на водоводе диаметром 600 мм в микрорайоне Марьино произошли аварии на сетях водоснабжения, ограничено водоснабжение микрорайона Марьино и микрорайона Марьино-Украинка», – уточнили в «Воде Крыма».

По данным пресс-службы, сейчас оценивается характер и количество повреждений на водоводе. «Организован подвоз воды населению в вечернее время, с утра будет организован подвоз воды (графики подвоза воды будут опубликованы на официальной странице ГУП РК «Вода Крыма» позже», – добавили на предприятии.

Ориентировочное время устранения повреждений 24 часа, отметили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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