Алушта перейдет на почасовую подачу воды

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Алушта перейдет на почасовые графики подачи воды после новогодних праздников.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава городской администрации Галина Огнева.

«На заседании рабочей группы обсудили подачу воды потребителям по графику. Новогодние и рождественские праздники пройдут с прежним, ночным ограничением подачи воды, а в январе будет просто необходимо перейти на график», – написала Огнева.

Глава администрации не уточнила, по каким часам воду будут подавать горожанам, но пообещала, что в городе установят резервные емкости и организуют подвоз воды. «Все, что будет необходимо – водовозки и емкости будут закуплены и установлены в городе и населенных пунктах Алуштинского региона. О всех изменениях в подаче воды потребителям администрация города будет сообщать заблаговременно», – заключила она.

По оценке властей Крыма, при самом пессимистическом сценарии графики подачи воды потребителям в Крыму сохранятся до конца следующего года. В ближайшее время для всех муниципалитетов разработают «светофорные» графики подачи воды, которые будут зависеть от запасов в водохранилищах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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