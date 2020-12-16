Жители Севастополя пошли в суд против власти

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Изъять жилье принудительно можно на основании решения суда, даже если люди с ним не согласны, сообщает телеканал «Первый Севастопольский».

Такой ответ на информационный запрос телеканала дал департамент капитального строительства Севастополя, комментируя ситуацию, в которую попали жители дома № 13 на улице Дзержинского. Здание признали аварийным, а людей попросили освободить помещения.

Взамен собственникам предложили денежную компенсацию. Размер определялся на основании оценки рыночной стоимости имущества, говорят в ведомстве. При этом цены квартир соотносили с аналогичными в городе по экономическим, материальным и техническим характеристикам. Напомним, с вещами на выход попросили девять семей.

По словам людей, на материальную компенсацию, которую дает капстрой, купить жилье практически невозможно. А на то, что вместо денег предоставят квартиру, и вовсе не приходится надеяться. Теперь горожане судятся с правительством города за право не остаться на улице.

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