«Запрещено»: в Крыму будут проводить облавы на корпоративы

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Представители органов власти в Крыму будут проводить специальные рейды по выявлению корпоративных мероприятий, запрет на которые вступает в силу с 20 декабря.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции заявил глава республики Сергей Аксенов.

«С 20 декабря мы проводим вечерние рейды по предприятиям по недопущению проведения корпоративных мероприятий. Контроль будет усилен. С каждым муниципальным образованием такую работу проведем», – сказал Аксенов.

В городах и районах Крыма выявлением нарушения противоэпидемических правил занимаются органы муниципального контроля. По данным главы регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, за неделю по материалам проверяющих органов было принято четыре решения о назначении штрафов. «Принято четыре решения о привлечении по материалам работы муниципального контроля, штраф здесь составляет до 200 тысяч рублей на индивидуальных предпринимателей за нарушения противоэпидемических правил, – уточнила Пеньковская. – Основная масса документов, поступающих на рассмотрение из муниципальных органов власти, это информация, поступившая из Симферополя».

Ранее участники оперативного штаба предложили запретить заведениям работать ночью с 22.00 до 8.00 на период с 20 декабря по 15 января. Ограничение не касается работы заведений общепита навынос. Все массовые мероприятия на этот период будут запрещены и днем, но заведениям разрешат работать в обычном режиме.

Соответствующие поправки 18 ноября были внесены в указ главы республики о введении в Крыму режима повышенной готовности.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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