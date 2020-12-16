Ялтинские чиновники выдали сиротам непригодное жилье

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Должностные лица администрации Ялты стали фигурантами уголовного дела из-за некачественного жилья, выданного детям-сиротам, сообщает пресс-служба ГУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, в 2019 году чиновники выдали две квартиры в многоквартирных домах поселка Гаспра молодому человеку и девушке из числа детей-сирот.

«Экспертиза установила, что указанные жилые помещения переданы в состоянии, не соответствующем необходимым санитарным требованиям и нормам: квартиры не подключены к центральному отоплению и газоснабжению, в то время как в сам дом коммуникации подведены, имеются явные дефекты отделки стен и потолка в комнатах», - говорится в сообщении.

Своими действиями должностные лица не только существенно нарушили права и интересы сирот, но и причинили ущерб бюджету на общую сумму свыше 5,7 млн рублей.

Отмечается, что нарушения законодательства были выявлены во время прокурорской проверки во взаимодействии с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства дела, а после этого дадут правовую оценку действиям чиновников.

Ранее в отношении должностных лиц администрации Советского района Крыма возбудили уголовное дело после выделения жилья девушке, относящейся к числу детей, оставшихся без попечения родителей, дома, непригодного для проживания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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