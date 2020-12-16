Власть
Власти не исключают перенос мусоросортировочного завода из Каменки
Мусоросортировочный завод в симферопольском поселке Каменка может быть перенесен в другое место.
Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов журналистам.
«При строительстве мусороперерабатывающего завода главное учесть мнение местных жителей. Рядом с мусором, понятно, никто жить не хочет. Не были, к сожалению, соответствующим образом проведены общественные слушания», — сказал Аксенов.
Он добавил, что запланированы переговоры с представителями компании-инвестора.
«Есть еще юридические нюансы. Мы предлагаем ряд вариантов. В любом случае, через голову местных жителей это делать не будем. Думаю, что до конца недели ситуацию в одну или в другую сторону определим», — сказал Аксенов.
Ранее завод уже начинал работу в тестовом режиме, но затем был остановлен решением главы Республики.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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