Власти не исключают перенос мусоросортировочного завода из Каменки

Мусоросортировочный завод в симферопольском поселке Каменка может быть перенесен в другое место.

Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов журналистам.

«При строительстве мусороперерабатывающего завода главное учесть мнение местных жителей. Рядом с мусором, понятно, никто жить не хочет. Не были, к сожалению, соответствующим образом проведены общественные слушания», — сказал Аксенов.

Он добавил, что запланированы переговоры с представителями компании-инвестора.

«Есть еще юридические нюансы. Мы предлагаем ряд вариантов. В любом случае, через голову местных жителей это делать не будем. Думаю, что до конца недели ситуацию в одну или в другую сторону определим», — сказал Аксенов.

Ранее завод уже начинал работу в тестовом режиме, но затем был остановлен решением главы Республики.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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