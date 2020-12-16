Власти не дали вывезти из Крыма гражданке Украины медицинский учебник

Крымские таможенники нашли у жительницы Херсонской области старинный учебник по анатомии, который она пыталась вывезти из республики, сообщает пресс-служба региональной таможни.

По данным ведомства, в пункте пропуска «Армянск» во время осмотра автомобиля украинки, таможенники нашли у нее в багажнике старинную книгу «Основы анатомiи человъка» издания Карла Риккера 1888 года, которую она не задекларировала.

Разрешительные документы на его вывоз отсутствовали. Книгу изъяли и отправили на экспертизу.

Подобный случай произошел ранее, когда в пункте пропуска «Джанкой» россиянка не подала декларацию на ввозимое издание 1883 года «Наставление къ употреблению гомеопатическихъ средствъ въ отсутствии врача».

Кроме этого, таможенники нашли у россиянина орден Красной Звезды, кортик, а также три юбилейные медали вооруженных сил СССР.

«Пересекая таможенную границу, гражданин не задекларировал имеющиеся у него ценности в пассажирской таможенной декларации. Ценности изъяты, в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении», - говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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