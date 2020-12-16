Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Учителя в Крыму заражаются COVID-19 чаще учеников ● Курортная Ялта - лидер по темпам заражений коронавирусом ● «Запрещено»: в Крыму будут проводить облавы на корпоративы ● Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Рост каждый день: оперативная сводка по COVID в Севастополе
Власти назвали причину роста летальных случаев от COVID-19 в Крыму
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В Роспотребнадзоре отмечают тенденцию к росту смертельных случаев от коронавируса в Крыму, особенно в возрастной категории 50-60 лет.
Основной причиной негативной статистики по смертности в ведомстве называют – несвоевременное обращение за медпомощью.
«Тенденция негативная. За последнюю неделю у нас зафиксировано 43 летальных исхода от коронавируса. Настораживает тот факт, что в категории 50-64 года количество летальных исходов увеличились на 12 случаев. Одна из причин летальных исходов – это обращение за медицинской помощью позже двух суток от момента заражения – 80%, заражение в очагах – 16,8%», – пояснила Пеньковская 16 декабря на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19.
По ее информации, за декабрь уже зарегистрирована 91 смерть от COVID-19 в Крыму, тогда как в октябре фиксировали 75 случаев за весь период пандемии.
До этого Пеньковская сообщила, что на полуострове наблюдается тенденция к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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