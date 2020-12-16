Новый год в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму Деды Морозы со Снегурочками запасаются справками для работы на утренниках ● На новогодние праздники частота полетов в Крым увеличится на треть ● Ноу-хау по-крымски: новогодние вечеринки в отелях проведут в номерах ● Цены на новогоднюю аренду квартир в Крыму выросли почти на 20 процентов ● Власти России подготовили правила «безопасного Нового года»
В Ялте открылись елочные базары и новогодние ярмарки
Власти Ялты опубликовали адреса елочных базаров и праздничных ярмарок, которые стартовали с 15 декабря и продлятся до 31 декабря 2020 года.
Об этом сообщила пресс-служба российской администрации города.
«Новогоднюю сувенирную продукцию, украшения и атрибутику можно будет приобрести также и в ялтинских поселках, и в городе Алупка. Здесь ярмарки будут работать по 31 декабря включительно», – сказано в сообщении.
Ярмарки будут проходить по адресам:
в г. Алупка: на площади им. Ленина; по ул. Сурикова, район городской котельной; по ул. Фрунзе (ясень); по ул. Ленина, в районе остановки «Зеленый мыс»;
в пгт Кореиз, по ул. Маяковского, 2, в районе АТС;
в пгт Симеиз, Симеизское кольцо, ул. Советская, в районе дома № 7А;
в пгт Гурзуф: на ул. Соловьева, в районе домов № 3; на ул. Соловьева, в районе домов № 5; на ул. Артековская, в районе дома № 10; на ул. Южнобережное шоссе, район церкви 2000-летия Рождества Христова.
Новогодние елки и сосны можно будет купить с 15 по 31 декабря по адресам:
- г. Ялта, площадь Советская;
- г. Ялта, ул. Киевская, напротив остановки троллейбуса «5-й квартал»;
- г. Ялта, ул. Киевская, в районе «Дом Одежды»;
- г. Ялта, пер. Красноармейский, 7;
- г. Ялта, ул. Суворовская, в районе дома № 14;
- г. Ялта, ул. Блюхера, 4;
- г. Ялта, ул. Маршака, в районе к/т «Спартак»;
- г. Ялта, ул. Грибоедова, р-н стоматологической поликлиники;
- г. Ялта, ул. Свердлова, 77;
- г. Ялта, ул. Спендиарова, в районе гаражей;
- г. Ялта, ул. Пионерская, напротив ЗАГСа;
- г. Ялта, ул. Фурмана, 4;
- г. Ялта, ул. Найденова, у автомагазина;
- г. Ялта, микрорайон Васильевка, в р-не остановки;
- г. Ялта, ул. Кирова, 150А, в районе кафе «Фанкони»;
- г. Ялта, ул. ЮБШ, 30Б (договор аренды нежилого помещения);
- пгт Гурзуф, ул. Соловьева, в районе домов № 3 и № 5;
- пгт Массандра, ул. Стахановская, напротив дома № 32 (крыша теплопункта);
- пгт Массандра, ул. Южнобережное шоссе, в районе остановки «Дружба», поворот на хладокомбинат;
- пгт Никита, район метеостанции;
- пгт Ливадия, пер. Батурина, 5;
- пгт Виноградное, Южнобережное шоссе, в районе дома № 44;
- пгт Кореиз, ул. Маяковского, 2 (район телекома);
- пгт Кореиз, ул. Маяковского, 3;
- пгт Кореиз, ул. Севастопольское шоссе, 27 (район Кореизского территориального органа);
- пгт Симеиз, ул. Советская, в районе дома № 36;
- пгт Симеиз, ул. Советская, в районе кольца;
- пгт Кацивели, ул. Шулейкина, в районе остановки;
- пгт Береговое, ул. Кипарисная, в районе дома № 36;
- г. Алупка, пл. Ленина;
- г. Алупка, ул. Сурикова, в районе городской котельной;
- г. Алупка, ул. Ленина, в районе санатория «Южнобережный»;
- пгт Гаспра, ул. Субхи, в районе дома № 5;
- пгт Гаспра, ул. Маратовская, в районе дома № 55;
- пгт Гаспра, ул. Школьная, в районе дома № 21.
- пгт Стройгородок, ул. Мира, 3.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 16 декабря. Сегодня, 16 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Крымчане смогут наблюдать звездопад. На этой неделе крымчане смогут наблюдать один из богатейших и красивейших метеорных потоков северного полушария Земли — Геминиды.
Какой сегодня праздник 15 декабря. Сегодня, 15 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Ливадийском парке поселился дикий кабан. В Ливадийском парке, недалеко от одноименного дворца, местные жители заметили прогуливающегося дикого кабанчика.
ЕС продлил санкции против РФ за Крым
Экономические санкции из-за действий России будут продлены еще на полгода - до августа 2021.
«Запрещено»: в Крыму будут проводить облавы на корпоративы
Представители органов власти в Крыму будут проводить специальные рейды по выявлению корпоративных мероприятий, запрет на которые вступает в силу с 20 декабря.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Уступает в 10 раз: туроператоры сравнили Крым с Турцией
Представители российских туроператоров сравнили качество отдыха в Крыму и Турции и назвали главные недостатки курортов полуострова.
12 декабря
Рядом с Крымом произошло землетрясение
13 декабря
Суточная заболеваемость COVID в Крыму превысила среднероссийскую
На территории республики Крым зафиксировали превышение уровня среднероссийской суточной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.