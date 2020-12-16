В Ялте открылись елочные базары и новогодние ярмарки

Власти Ялты опубликовали адреса елочных базаров и праздничных ярмарок, которые стартовали с 15 декабря и продлятся до 31 декабря 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба российской администрации города.

«Новогоднюю сувенирную продукцию, украшения и атрибутику можно будет приобрести также и в ялтинских поселках, и в городе Алупка. Здесь ярмарки будут работать по 31 декабря включительно», – сказано в сообщении.

Ярмарки будут проходить по адресам:

в г. Алупка: на площади им. Ленина; по ул. Сурикова, район городской котельной; по ул. Фрунзе (ясень); по ул. Ленина, в районе остановки «Зеленый мыс»;

в пгт Кореиз, по ул. Маяковского, 2, в районе АТС;

в пгт Симеиз, Симеизское кольцо, ул. Советская, в районе дома № 7А;

в пгт Гурзуф: на ул. Соловьева, в районе домов № 3; на ул. Соловьева, в районе домов № 5; на ул. Артековская, в районе дома № 10; на ул. Южнобережное шоссе, район церкви 2000-летия Рождества Христова.

Новогодние елки и сосны можно будет купить с 15 по 31 декабря по адресам:

- г. Ялта, площадь Советская;

- г. Ялта, ул. Киевская, напротив остановки троллейбуса «5-й квартал»;

- г. Ялта, ул. Киевская, в районе «Дом Одежды»;

- г. Ялта, пер. Красноармейский, 7;

- г. Ялта, ул. Суворовская, в районе дома № 14;

- г. Ялта, ул. Блюхера, 4;

- г. Ялта, ул. Маршака, в районе к/т «Спартак»;

- г. Ялта, ул. Грибоедова, р-н стоматологической поликлиники;

- г. Ялта, ул. Свердлова, 77;

- г. Ялта, ул. Спендиарова, в районе гаражей;

- г. Ялта, ул. Пионерская, напротив ЗАГСа;

- г. Ялта, ул. Фурмана, 4;

- г. Ялта, ул. Найденова, у автомагазина;

- г. Ялта, микрорайон Васильевка, в р-не остановки;

- г. Ялта, ул. Кирова, 150А, в районе кафе «Фанкони»;

- г. Ялта, ул. ЮБШ, 30Б (договор аренды нежилого помещения);

- пгт Гурзуф, ул. Соловьева, в районе домов № 3 и № 5;

- пгт Массандра, ул. Стахановская, напротив дома № 32 (крыша теплопункта);

- пгт Массандра, ул. Южнобережное шоссе, в районе остановки «Дружба», поворот на хладокомбинат;

- пгт Никита, район метеостанции;

- пгт Ливадия, пер. Батурина, 5;

- пгт Виноградное, Южнобережное шоссе, в районе дома № 44;

- пгт Кореиз, ул. Маяковского, 2 (район телекома);

- пгт Кореиз, ул. Маяковского, 3;

- пгт Кореиз, ул. Севастопольское шоссе, 27 (район Кореизского территориального органа);

- пгт Симеиз, ул. Советская, в районе дома № 36;

- пгт Симеиз, ул. Советская, в районе кольца;

- пгт Кацивели, ул. Шулейкина, в районе остановки;

- пгт Береговое, ул. Кипарисная, в районе дома № 36;

- г. Алупка, пл. Ленина;

- г. Алупка, ул. Сурикова, в районе городской котельной;

- г. Алупка, ул. Ленина, в районе санатория «Южнобережный»;

- пгт Гаспра, ул. Субхи, в районе дома № 5;

- пгт Гаспра, ул. Маратовская, в районе дома № 55;

- пгт Гаспра, ул. Школьная, в районе дома № 21.

- пгт Стройгородок, ул. Мира, 3.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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