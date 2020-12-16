Власть
В УВД Ялты прошли обыски
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В Ялте прошли обыски в городском управлении внутренних дел.
На прошлой неделе по подозрению в получении взятки был задержан временно исполняющий обязанности заместителя начальника следственного отдела городского управления МВД.
Прошедшие следственные мероприятия и выемка документов связаны именно с этим делом. Однако круг фигурантов расширился: в поле зрения правоохранительных органов попал еще один ялтинский следователь, чье имя связывали с рейдерском захватом Ялтинского хладокомбината.
«После вхождения Крыма в российское юридическое поле некоторые объекты выбыли из муниципальной собственности по решениям украинских судов, но это мешало местным регистраторам оформлять недвижимость на новых владельцев, – пишет «Октагон». – Некоторое имущество, в том числе Ялтинский хладокомбинат, подверглось рейдерскому захвату по поддельным документам».
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