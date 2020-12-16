В украинском министерстве опасаются «экологической катастрофы» в Крыму

фото © Крым.реалии

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский уверен, что «экологическая ситуация в Крыму будет ухудшаться и это может привести к катастрофе».

Об этом он сказал в комментарии Апостроф TV.

«Площадь поверхности водоемов уменьшилась примерно на 10% за прошлый год. Климатические изменения в Крыму, как снежный ком, будут только углубляться и распространяться, поэтому там возможна экологическая катастрофа и недоброкачественные техногенные явления, которые были, в том числе на «Крымском Титане», – сказал Абрамовский.

Он утверждает, что «проходят встречи широкой рабочей группы по вопросам нарушения природоохранного законодательства на территории Крыма».

«Мы также определяем и фокусируемся уже на имеющихся проблемах. Потом это будет использоваться на встречах в «нормандской формате», или в любом другом», – подчеркнул Абромовский.

Ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины признали, что не анализируют, как действия России влияют на экологию Крыма.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мыс Меганом: «Заповедник был - теперь его нет». Под Судаком в бухте Капсель, которая входит в охранную зону памятника природы «Мыс Меганом», продолжается строительство арт-кластера «Таврида». Группа местных активистов на протяжении последних месяцев протестует против застройки, ссылаясь на нарушения природоохранного законодательства.

Крымчане встретили на пляже опасного стервятника. Необычную находку в бухте Двуякорной сделали жители Феодосии, что в юго-восточном Крыму. Среди скал по пляжу бродит сип белоголовый, занесенный в региональную Красную книгу.

Под Бахчисараем незаконно срубили можжевельник на 100 тысяч рублей. На территории лесничества в Бахчисарайском районе незаконно вырубили деревья, причинив ущерб на сумму более 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минприроды РК.

В заповедниках Крыма будут развивать экологический туризм. ФГБУ «Заповедный Крым» и Министерство курортов и туризма Республики Крым подписали договор о сотрудничестве.