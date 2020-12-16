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В украинском министерстве опасаются «экологической катастрофы» в Крыму
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Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский уверен, что «экологическая ситуация в Крыму будет ухудшаться и это может привести к катастрофе».
Об этом он сказал в комментарии Апостроф TV.
«Площадь поверхности водоемов уменьшилась примерно на 10% за прошлый год. Климатические изменения в Крыму, как снежный ком, будут только углубляться и распространяться, поэтому там возможна экологическая катастрофа и недоброкачественные техногенные явления, которые были, в том числе на «Крымском Титане», – сказал Абрамовский.
Он утверждает, что «проходят встречи широкой рабочей группы по вопросам нарушения природоохранного законодательства на территории Крыма».
«Мы также определяем и фокусируемся уже на имеющихся проблемах. Потом это будет использоваться на встречах в «нормандской формате», или в любом другом», – подчеркнул Абромовский.
Ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины признали, что не анализируют, как действия России влияют на экологию Крыма.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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