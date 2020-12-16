В Симферополе молодая пара украла со съемного жилья микроволновку, стиральную машину и батареи

Оперативниками Симферополя по горячим следам задержаны подозреваемые в квартирной краже, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В территориальный отдел полиции Симферополя поступило заявление от 28-летнего местного жителя по факту хищения из квартиры его личного имущества.

Потерпевший сообщил правоохранителям, что в течении двух месяцев сдавал квартиру молодой паре. После того, как срок аренды закончился, и квартиросъемщики съехали, заявитель обнаружил отсутствие микроволновой печи, стиральной машины и трех кварцевых батарей. Общая сумма ущерба составила 39 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по г. Симферополю по горячим следам задержаны ранее не судимая 28-летняя местная жительница и ее сожитель 36 лет, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественное преступление.

От задержанных получены признательные показания. С их слов, похищенное имущество они сдали в ломбард, а полученные денежные средства потратили на собственные нужды.

Следователем отдела полиции «Центральный» Управления МВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч рублей до лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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