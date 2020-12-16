В помощь психиатрам в Крыму создают нейросеть «для врачей»

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На основе искусственного интеллекта крымские ученые разработали систему, которая способна распознавать клинические диагнозы в области психиатрии по набору симптомов.

В перспективе система станет приложением, которое поможет ускорить и уточнить работу врачей в этом направлении. Об этом на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказали авторы разработки.

По словам доктора медицинских наук, профессора кафедры психиатрии Медакадемии имени Георгиевского КФУ имени Вернадского Александра Двирского, созданная им система поддержки принятия клинических решений в данный момент уже знает семь диагнозов – депрессий и маний.

«В настоящее время система знает около 16 тысяч клинических случаев. То есть, я как врач взял международный классификатор болезней, написал программу, которая создала для систем машинного обучения набор данных, которые переводят симптомы с человеческого языка на язык, понятный системам машинного обучения, - пояснил Двирский. – На данный момент системы работает в виде web-сайта, который написан по всем современным требованиям и технологиям. Она рассчитана на врачей: нужно иметь медицинское образование, чтобы правильно вводить данные».

По задумке автора, такое ноу-хау может стать хорошим подспорьем для медицинских учреждений первичного звена – ФАПов и поликлиник, где не хватает узких специалистов.

«Для крупных больниц, занимающихся узкой проблемой, подобная система не нужна: там достаточно специалистов, а человек в ближайшие 50-100 лет будет обгонять все искусственные интеллекты. А вот в поликлиниках и ФАПах, где не хватает специалистов, используется телемедицина, с помощью которой центр связывается с первичным звеном. И моя система как раз рассчитана на первичное звено здравоохранения: потребляет мало ресурсов и старается использовать минимум данных», - рассказал врач.

По мнению заведующего отделением ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница №1 имени Балабана» Сергея Риштакова, применять разработку крымских специалистов можно будет уже в следующем году.

«Безусловно, доктор любой специальности очень много времени тратит на то, чтобы заниматься тем, что называется «бумажной работой». И это осложняет и затрудняет контакт с пациентом и работу в клинике. Смысл системы поддержки принятия клинических решений в том, что она не заменяет работу практикующего врача, но дополняет и позволяет улучшить результаты диагностики», - отметил Риштаков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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