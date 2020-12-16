В Крыму женщина задушила инвалида-сожителя, за которым ухаживала

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней жительницы Белогорского района.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

По версии следствия, женщина проживала совместно со своим сожителем, 51-летним инвалидом 2 группы, который на протяжении нескольких месяцев по состоянию своего здоровья не мог самостоятельно передвигаться и обсуживать себя, находился в лежачем положении и нуждался в постоянной посторонней помощи, в том числе с ее стороны.

В середине июня текущего года обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей личной неприязни к своему сожителю, удушила мужчину.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Верховный Суд Республики Крым для рассмотрения по существу.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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