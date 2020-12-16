Происшествия
В Крыму женщина задушила инвалида-сожителя, за которым ухаживала
Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней жительницы Белогорского района.
Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
По версии следствия, женщина проживала совместно со своим сожителем, 51-летним инвалидом 2 группы, который на протяжении нескольких месяцев по состоянию своего здоровья не мог самостоятельно передвигаться и обсуживать себя, находился в лежачем положении и нуждался в постоянной посторонней помощи, в том числе с ее стороны.
В середине июня текущего года обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей личной неприязни к своему сожителю, удушила мужчину.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Верховный Суд Республики Крым для рассмотрения по существу.
В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму теперь мошенничают и с углем. С заявлением в ялтинскую полицию обратился местный житель, который рассказал, что столкнулся с интернет-мошенниками, которым передал 25 тысяч рублей в качестве оплаты товара, но так ничего взамен и не получил.
У симферопольца в баре девушка украла свыше полумиллиона рублей. Сотрудниками полиции по горячим следам задержана жительница Симферополя по подозрению в краже.
В Симферополе поймали грабителей, отжимавших телефоны у прохожих. Оперативниками отдела полиции «Киевский» Управления МВД России по г. Симферополю раскрыты два грабежа мобильных телефонов.
В Симферополе вскрыли автомобиль, а потом подожгли его. Трое жителей Симферополя вскрыли чужой автомобиль, украли вещи владельца, а затем подожгли автомобиль, чтобы скрыть следы преступления, сообщает МВД Крыма.
Дикие кабаны совершили набег на крымский город
Неорганизованное стадо не на шутку испугало местных жителей.
Пандемия COVID-19 может вылиться в эпидемию деменции
Такие опасения высказывают ученые из Института старения Маркуса и Гарвардской медицинской школы в Бостоне, а также университета Флориды в Гейнсвилле, изучающие связь между деменцией и делирием, часто наблюдаемым у больных коронавирусом.
На «Крымском титане» массовые увольнения
Завод «Крымский титан» планирует оптимизацию, в результате которой на предприятии будет сокращено 400 штатных единиц.
Крымские ученые придумали хитрую схему решения проблем с водой
На полуострове хотят построить водооборотный цикл.
13 декабря
Рядом с Крымом произошло землетрясение
13 декабря
Курортная Ялта - лидер по темпам заражений коронавирусом
Самые высокие в Крыму темпы прироста новых заражений COVID-19 зафиксированы в Ялте.