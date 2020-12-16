В Крыму зараженные COVID родители отправляют детей в школы

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Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал не пускать в школы и детские сады детей из семей, в которых есть проходящие лечение на дому зараженные коронавирусом.

Об этом он сказал во время заседания оперштаба по коронавирусу.

«Надо каким-то образом брать на контроль детей, которые идут из семей (в которых есть зараженные коронавирусом), – сказал Аксенов. – Много звонков нелепых поступает: «Мы бессимптомные, сидим дома, но ребенка отправили в школу». Вы чего? Вообще, что ли? Все сидят дома, если семья заразилась».

Аксенов попросил родителей быть ответственными и не подвергать риску заражения других граждан. «Они могут «на ногах» перенести это (заболевание), но дальше все разносят. И от родительских комитетов поступают обращения, что родители, сидя на самоизоляции, отправляют детей в школы. Я прошу эти случаи детально разбирать», – добавил он.

Ранее глава Крыма назвал очереди в поликлиниках и плохая доступность амбулаторного лечения «узкими местами» борьбы с коронавирусом.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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