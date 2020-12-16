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В Крыму выбрали самую красивую студентку: ей дали мультиварку

08:51 среда, 16 декабря 2020
В Крыму выбрали самую красивую студентку: ей дали мультиварку

фото © пресс-служба КФУ

В Крымском федеральном университете прошел ежегодный конкурс красоты «Мисс КФУ – 2020».

Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

Звание самой красивой студентки вуза с отрывом в 12 баллов от ближайшей соперницы получила студентка факультета информационно-полиграфических технологий Таврической академии Виктория Устинова.

«Я очень волновалась перед конкурсом, но во время выступления волнение как будто рукой сняло. Я на сцене чувствовала себя, как рыба в воде. Спасибо всем, кто организовал этот конкурс, спасибо, что выбрали меня. Я очень хотела победить, но я не ожидала, что получу две короны и три ленты. Это просто шок!» – поделилась Виктория Устинова.

Также девушка получила титулы «Мисс Социальные сети КФУ» и «Мисс Интернет-симпатия», набрав наибольшее количество голосов в социальных сетях вуза.

Первой «Вице-мисс КФУ – 2020» стала студентка юридического факультета Таврической академии Татьяна Шереметьева. Звание второй «Вице-мисс КФУ» получила студентка Медицинской академии Алина Копчинская.

За титул «Мисс Крымский федеральный университет – 2020» боролись 13 участниц из шести структурных подразделений вуза. В этом году конкурс впервые прошел без зрительской поддержки.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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