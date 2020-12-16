В Крыму в 2021 году запустят обновленный винный маршрут

Обновленный винный туристический маршрут по Крыму запустят в 2021 году.

Планируется, что в него войдут около двух десятков предприятий, в числе которых не только старейшие предприятия «Массандра», завод марочных вин «Коктебель», но и молодые винные хозяйства, сообщила директор «Крымского туристского центра» Елена Юрченко.

Напомним, в 2018 году по заказу Министерства курортов и туризма Крыма был разработан кольцевой эногастрономический туристский маршрут «Винная дорога Крыма», который в настоящий момент объединяет винные хозяйства полуострова, гостиницы и фермерские хозяйства в туристические маршруты по регионам Крыма.

«На сегодняшний день наше предприятие - «Крымский туристский центр» - взяло этот тур в доработку. Помимо известных - «Массандра», «Коктебель», «Новый Свет», «Золотая Балка», «Инкерман» - мы включаем туда и современные частные модные винодельни, винные заводы, которые у нас появляются», - рассказала Юрченко.

Как подчеркивает Юрченко, настоящим открытием для разрабатываемого маршрута стал винный парк «Долина святого Саввы», расположенный в Судаке, практически у подножья горы Перчем, пишет ТАСС.

Создатели проекта - Юрий Шавардов и Андрей Мирошниченко - решили возродить виноделие на месте итальянской деревни, откуда уже с начала XIII века уплачивался налог на вино сначала в Венецию, а затем в Геную. Есть даже научные свидетельства, что на той территории, где новые хозяева заложили около 30 га виноградников, располагалась самая старая винодельня в Восточной Европе.

Уже сейчас туристам во время посещения винного парка предлагают посетить музей, расположенный в прохладных винных подвалах XIX века. В нем собрана история виноградарства и виноделия, а также все те предметы, которые были найдены в ходе работ по возрождению производства. Кроме того, посетители могут подняться на джипах в горы, откуда открывается вид на все побережье - от Генуэзской крепости в Судаке до мыса Меганом.

В этом году виноделы собрали своей первый урожай, из которого изготовили молодое вино. В следующем году авторы проекта намерены открыть полноценный высокотехнологичный винный завод, а в перспективе - винный магазин, в котором будут продаваться только вина собственного производства.

В винный туристический маршрут войдет, в том числе, «Завод марочных вин Коктебель», известный своей мадерной площадкой (одной из крупнейших в мире), где в дубовых бочках создается крепленое вино. Несмотря на долгую историю и устоявшийся туристический поток, завод также планирует развивать на своей территории энотуризм.

Как подчеркнул глава Министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, у Крыма есть огромный потенциал, чтобы развивать всесезонный туризм. В связи с этим одним из перспективных направлений является именно эногастрономический туризм.

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