Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +5
море +11

Общество

В Крыму резко выросла смертность

10:25 среда, 16 декабря 2020

Показатель смертности в Крыму в период с января по ноябрь 2020 года превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 8,4%.

Соответствующие данные предоставили в министерстве юстиции республики.

В ведомстве сообщили, что за 11 месяцев текущего года в Крыму составлено 26 786 актов о смерти. За аналогичный период прошлого года их количество составило 24 705 актов.

Показатель рождаемости при этом снизился на 3,2%. С января по ноябрь 2020 года в республике родилось 17 337 детей. В прошлом году за этот период родилось 17 910 младенцев.

Ранее сообщалось, что количество свадеб в Крыму за год сократилось на 13%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ученые в Крыму работают над открытием «уникального минерала». Уникальные виды минералов надеются открыть ученые в пещере «Таврида».

Роскосмос предложил Крыму проект опреснительного завода. Активные переговоры ведет Исследовательский Центр им. М.В. Келдыша (Роскосмос) с властями Крыма о строительстве завода, опресняющего морскую воду, заявил ТАСС гендиректор предприятия Владимир Кошлаков.

Дворец царской семьи Харакс в Крыму обещают отреставрировать к 2022 году. Дворец Харакс в крымской Гаспре, в котором проживала царская семья, планируют отреставрировать в 2021-2022 годах.

Реставраторы Крыма уедут восстанавливать Сирию. В рамках культурно-гуманитарного сотрудничества крымские реставраторы могут принять участие в восстановлении исторических памятников в Сирии, пострадавших в результате боевых действий.

Санкции
ЕС продлил санкции против РФ за Крым

ЕС продлил санкции против РФ за Крым

Экономические санкции из-за действий России будут продлены еще на полгода - до августа 2021.

Коронавирус в Крыму
«Запрещено»: в Крыму будут проводить облавы на корпоративы

«Запрещено»: в Крыму будут проводить облавы на корпоративы

Представители органов власти в Крыму будут проводить специальные рейды по выявлению корпоративных мероприятий, запрет на которые вступает в силу с 20 декабря.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Суточная заболеваемость COVID в Крыму превысила среднероссийскую

Суточная заболеваемость COVID в Крыму превысила среднероссийскую

На территории республики Крым зафиксировали превышение уровня среднероссийской суточной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации