Общество
В Крыму резко выросла смертность
Показатель смертности в Крыму в период с января по ноябрь 2020 года превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 8,4%.
Соответствующие данные предоставили в министерстве юстиции республики.
В ведомстве сообщили, что за 11 месяцев текущего года в Крыму составлено 26 786 актов о смерти. За аналогичный период прошлого года их количество составило 24 705 актов.
Показатель рождаемости при этом снизился на 3,2%. С января по ноябрь 2020 года в республике родилось 17 337 детей. В прошлом году за этот период родилось 17 910 младенцев.
Ранее сообщалось, что количество свадеб в Крыму за год сократилось на 13%.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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