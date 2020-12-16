Власть
В Крыму подорожает газ в баллонах
Цена на сжиженный газ в Крыму в 2021 году вырастет на 3,6%, сообщила пресс-служба Госкомцен правительства Крыма.
«В соответствии с принятым решением, с 19 декабря 2020 года предельная розничная цена на сжиженный газ в баллонах весом 21 кг без доставки до потребителя составит 840 рублей, цена за 1 кг газа в баллонах без доставки до потребителя составит 40,02 рублей», – говорится в сообщении.
В 2019 году в Крыму также дорожал газ в баллонах.
В течение 2017 года за баллон весом 21 кг с доставкой до потребителя жители Крыма платили 760 рублей.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Возле Севастополя начали выкачивать воду из курортных водоемов. В Севастополе состоялся пуск пебероски воды из озера на горе Гасфорта в Чернореченское водохранилище.
Артезианскую воду сегодня начнут подавать в отдаленные микрорайоны Симферополя. Подрядчик завершает строительство водовода, чтобы обеспечить возможность подачи воды из подземных источников на восток Симферополя и населенные пункты Добровской долины.
Клумбы в Севастополе обносят высоким забором. Непреодолимую ограду оформляют в новогоднем стиле.
В Крыму снова обещают отремонтировать тоннельный водовод Южного берега. В Крыму планируется ремонт тоннельного водовода Южного берега в рамках реализации ФЦП.
В Крыму выбрали самую красивую студентку: ей дали мультиварку фото
В Крымском федеральном университете прошел ежегодный конкурс красоты «Мисс КФУ – 2020».
Суточная заболеваемость COVID в Крыму превысила среднероссийскую
На территории республики Крым зафиксировали превышение уровня среднероссийской суточной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
Крым снова обновил антирекорд по приросту новых заражений
Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 354 человек.
Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму
За 14 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 345 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 41 случай с бессимптомным течением заболевания.
вчера
В Алуште ограбили ювелирный магазин на 7 млн рублей
16 часов назад
Жители Севастополя пошли в суд против власти
Изъять жилье принудительно можно на основании решения суда, даже если люди с ним не согласны, сообщает телеканал «Первый Севастопольский».