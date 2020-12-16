В Крыму подорожает газ в баллонах

Цена на сжиженный газ в Крыму в 2021 году вырастет на 3,6%, сообщила пресс-служба Госкомцен правительства Крыма.

«В соответствии с принятым решением, с 19 декабря 2020 года предельная розничная цена на сжиженный газ в баллонах весом 21 кг без доставки до потребителя составит 840 рублей, цена за 1 кг газа в баллонах без доставки до потребителя составит 40,02 рублей», – говорится в сообщении.

В 2019 году в Крыму также дорожал газ в баллонах.

В течение 2017 года за баллон весом 21 кг с доставкой до потребителя жители Крыма платили 760 рублей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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