Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух -0
море +11

Коронавирус в Крыму

Учителя в Крыму заражаются COVID-19 чаще учеников

17:21 среда, 16 декабря 2020
Учителя в Крыму заражаются COVID-19 чаще учеников

фото © krsk.sibnovosti.ru

Число зарегистрированных на текущей неделе случаев заболевания COVID-19 среди педагогов крымских школ оказалось выше, чем число заразившихся учеников.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по коронавирусу сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«По школам за текущую неделю у нас зарегистрировано 34 случая заболевания среди педагогов и 31 случай заболевания среди учащихся», – рассказала она.

Главный санитарный врач Крыма уточнила, что местные школы работают в штатном режиме, за исключением ряда ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Министр образования и науки Республики Крым Валентина Лаврик сообщила, что в субъекте закрыто 35 дошкольных групп (1,2%), учащиеся одной общеобразовательной организации и 141 класса в 74 школах переведены на дистанционное обучение. Она уточнила, что в общем это 3,8 тыс учащихся, что составляет 1,8% от общего числа.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму зараженные COVID родители отправляют детей в школы. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал не пускать в школы и детские сады детей из семей, в которых есть проходящие лечение на дому зараженные коронавирусом.

Из приемных семей в Крыму «без суда и следствия» изъяли 12 детей. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что из приемных крымских семей изъяли 12 детей «без суда и следствия».

Власти Ялты требуют ускорить ремонт школы в Гаспре. Власти Ялты намерены в течение недели принять решение о дальнейшей работе с подрядчиком ремонта Гаспринской школы.

Севастопольским школьникам температуру будут измерять роботы. До конца года в Севастополь поступят 76 роботов с функцией измерения температуры, распознавание лиц и дезинфекцией рук.

Происшествия
Дикие кабаны совершили набег на крымский город

Дикие кабаны совершили набег на крымский город

Неорганизованное стадо не на шутку испугало местных жителей.

Коронавирус в Крыму
Пандемия COVID-19 может вылиться в эпидемию деменции

Пандемия COVID-19 может вылиться в эпидемию деменции

Такие опасения высказывают ученые из Института старения Маркуса и Гарвардской медицинской школы в Бостоне, а также университета Флориды в Гейнсвилле, изучающие связь между деменцией и делирием, часто наблюдаемым у больных коронавирусом.

Бизнес
На «Крымском титане» массовые увольнения

На «Крымском титане» массовые увольнения

Завод «Крымский титан» планирует оптимизацию, в результате которой на предприятии будет сокращено 400 штатных единиц.

Власть
В помощь психиатрам в Крыму создают нейросеть «для врачей»

В помощь психиатрам в Крыму создают нейросеть «для врачей»

На основе искусственного интеллекта крымские ученые разработали систему, которая способна распознавать клинические диагнозы в области психиатрии по набору симптомов.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации