Коронавирус в Крыму
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Учителя в Крыму заражаются COVID-19 чаще учеников
фото © krsk.sibnovosti.ru
Число зарегистрированных на текущей неделе случаев заболевания COVID-19 среди педагогов крымских школ оказалось выше, чем число заразившихся учеников.
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по коронавирусу сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
«По школам за текущую неделю у нас зарегистрировано 34 случая заболевания среди педагогов и 31 случай заболевания среди учащихся», – рассказала она.
Главный санитарный врач Крыма уточнила, что местные школы работают в штатном режиме, за исключением ряда ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Министр образования и науки Республики Крым Валентина Лаврик сообщила, что в субъекте закрыто 35 дошкольных групп (1,2%), учащиеся одной общеобразовательной организации и 141 класса в 74 школах переведены на дистанционное обучение. Она уточнила, что в общем это 3,8 тыс учащихся, что составляет 1,8% от общего числа.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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