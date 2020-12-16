Суточная заболеваемость COVID в Крыму превысила среднероссийскую

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На территории республики Крым зафиксировали превышение уровня среднероссийской суточной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Об этом на оперативном штабе по вопросам предотвращения COVID-19 сообщила главный санитарный врач по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Ситуация на территории Республики Крым не улучшается, она остается нестабильной, и вторую неделю наблюдается тенденция к росту заболеваемости. За последние два дня суточный показатель заболеваемости в Крыму превысил за весь период наблюдений среднероссийский показатель», - сказала она.

По словам Пеньковской, если раньше наш ежедневный показатель был намного ниже среднего по Российской Федерации, то уже два дня мы находимся в числе тех регионов, в которых наблюдаются значительные темпы прироста.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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