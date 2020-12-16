Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым снова обновил антирекорд по приросту новых заражений ● Крымских чиновников не будут прививать российской вакциной ● В Севастополе заявили о резком скачке заболеваемости ОРВИ ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Суточная заболеваемость COVID в Крыму превысила среднероссийскую
фото © rbc.ru
На территории республики Крым зафиксировали превышение уровня среднероссийской суточной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
Об этом на оперативном штабе по вопросам предотвращения COVID-19 сообщила главный санитарный врач по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
«Ситуация на территории Республики Крым не улучшается, она остается нестабильной, и вторую неделю наблюдается тенденция к росту заболеваемости. За последние два дня суточный показатель заболеваемости в Крыму превысил за весь период наблюдений среднероссийский показатель», - сказала она.
По словам Пеньковской, если раньше наш ежедневный показатель был намного ниже среднего по Российской Федерации, то уже два дня мы находимся в числе тех регионов, в которых наблюдаются значительные темпы прироста.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымских чиновников не будут прививать российской вакциной. Чиновники в Крыму не вошли в число приоритетных получателей вакцины от коронавируса «Спутник V».
В Севастополе заявили о резком скачке заболеваемости ОРВИ. За неделю этот показатель увеличился практически на 49 процентов.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. За прошлые сутки на территории Севастополя выявлено 79 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Скончались пять человек.
Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
В Крыму выбрали самую красивую студентку: ей дали мультиварку фото
В Крымском федеральном университете прошел ежегодный конкурс красоты «Мисс КФУ – 2020».
Суточная заболеваемость COVID в Крыму превысила среднероссийскую
На территории республики Крым зафиксировали превышение уровня среднероссийской суточной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
Крым снова обновил антирекорд по приросту новых заражений
Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 354 человек.
Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму
За 14 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 345 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 41 случай с бессимптомным течением заболевания.
вчера
В Алуште ограбили ювелирный магазин на 7 млн рублей
16 часов назад
Жители Севастополя пошли в суд против власти
Изъять жилье принудительно можно на основании решения суда, даже если люди с ним не согласны, сообщает телеканал «Первый Севастопольский».