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Происшествия

Севастополец накопил штрафов за вождение в пьяном виде почти на 100 тысяч рублей

Житель Севастополя за два месяца трижды попадался правоохранителям за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

При этом штрафы 41-летний мужчина не оплачивал, несмотря на соответствующие решения суда.

«Судебные приставы Севастополя взыскали с гражданина административные штрафы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в размере 90 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Правонарушения были совершены в октябре-ноябре текущего года.

Запрет на регистрационные действия с машиной побудил мужчину расплатиться с долгами.

В текущем году приставы Севастополя взыскали с нетрезвых водителей более 25 млн рублей.

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Запрещено»: в Крыму будут проводить облавы на корпоративы. Представители органов власти в Крыму будут проводить специальные рейды по выявлению корпоративных мероприятий, запрет на которые вступает в силу с 20 декабря.

Камеры зафиксировали в Крыму с начала года более 1,2 млн нарушений ПДД. Сотрудники Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по Республике Крым с начала года зафиксировали более 1,2 млн нарушений правил дорожного движения.

Жители Севастополя пошли в суд против власти. Изъять жилье принудительно можно на основании решения суда, даже если люди с ним не согласны, сообщает телеканал «Первый Севастопольский».

Группу крымчан будут судить за продажу суррогатного алкоголя. В республике завершили расследование уголовного дела в отношении группы крымчан, которые занимались изготовлением и продажей суррогатного алкоголя.

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