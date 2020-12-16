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Коронавирус в Крыму

Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

12:32 среда, 16 декабря 2020

Семь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Общие число летальных случаев с начала пандемии составило 397.

За минувшие сутки зарегистрировано 354 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 19 988 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 15 118 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Минздрав рассказал о состоянии крымских врачей, привитых от COVID-19. Глава минздрава Крыма Александр Остапенко рассказал о состоянии первых привитых от коронавируса врачей в республике, которую получили вакцину в сентябре в рамках поставки тестовой партии.

Аксенов приказал ликвидировать очереди в поликлиниках Крыма. Большие очереди и длительное нахождение людей на улице зимой способствует распространению коронавирусной инфекции и повышает уровень заболеваемости ОРВИ.

Суточная заболеваемость COVID в Крыму превысила среднероссийскую. На территории республики Крым зафиксировали превышение уровня среднероссийской суточной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Крым снова обновил антирекорд по приросту новых заражений. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 354 человек.

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Суточная заболеваемость COVID в Крыму превысила среднероссийскую

На территории республики Крым зафиксировали превышение уровня среднероссийской суточной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

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