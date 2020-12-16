Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Рост каждый день: оперативная сводка по COVID в Севастополе ● Минздрав рассказал о состоянии крымских врачей, привитых от COVID-19 ● Аксенов приказал ликвидировать очереди в поликлиниках Крыма ● В Крыму зараженные COVID родители отправляют детей в школы ● Суточная заболеваемость COVID в Крыму превысила среднероссийскую
Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Семь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Общие число летальных случаев с начала пандемии составило 397.
За минувшие сутки зарегистрировано 354 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 19 988 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 15 118 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Минздрав рассказал о состоянии крымских врачей, привитых от COVID-19. Глава минздрава Крыма Александр Остапенко рассказал о состоянии первых привитых от коронавируса врачей в республике, которую получили вакцину в сентябре в рамках поставки тестовой партии.
Аксенов приказал ликвидировать очереди в поликлиниках Крыма. Большие очереди и длительное нахождение людей на улице зимой способствует распространению коронавирусной инфекции и повышает уровень заболеваемости ОРВИ.
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Крым снова обновил антирекорд по приросту новых заражений. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 354 человек.
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