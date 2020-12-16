Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух -0
море +11

Происшествия

Сбивший насмерть ребенка крымчанин проведет семь лет в колонии

17:11 среда, 16 декабря 2020

Сбивший насмерть четырехлетнего ребенка житель Джанкойского района проведет семь лет в колонии.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Джанкойский районный суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления, назначив наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима, – говорится в сообщении. – Суд удовлетворил иск потерпевшей стороны, взыскав с осужденного 1,9 млн рублей в счет компенсации морального вреда».

Мужчине также в течение трех лет запрещено управлять транспортными средствами.

Как сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, осужденный свою вину признал. «Водитель автомобиля был задержан. Свою вину в инкриминируемом преступлении он признал полностью, дав показания. Расследование уголовного дела находилось на контроле руководства главного следственного управления», – добавила она.

Инцидент произошел в августе текущего года. Мужчина за рулем ВАЗ-210774, будучи пьяным, ехал по улице Гагарина в селе Новосельцево Джанкойского района. Он не справился с управлением, выехал за пределы дороги и наехал на троих детей, игравших у жилого дома.

Четырехлетняя девочка скончалась на месте, десятилетняя и двухлетняя девочки получили травмы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополец накопил штрафов за вождение в пьяном виде почти на 100 тысяч рублей. Житель Севастополя за два месяца трижды попадался правоохранителям за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В УВД Ялты прошли обыски. В Ялте прошли обыски в городском управлении внутренних дел.

«Запрещено»: в Крыму будут проводить облавы на корпоративы. Представители органов власти в Крыму будут проводить специальные рейды по выявлению корпоративных мероприятий, запрет на которые вступает в силу с 20 декабря.

Камеры зафиксировали в Крыму с начала года более 1,2 млн нарушений ПДД. Сотрудники Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по Республике Крым с начала года зафиксировали более 1,2 млн нарушений правил дорожного движения.

Происшествия
Дикие кабаны совершили набег на крымский город

Дикие кабаны совершили набег на крымский город

Неорганизованное стадо не на шутку испугало местных жителей.

Коронавирус в Крыму
Пандемия COVID-19 может вылиться в эпидемию деменции

Пандемия COVID-19 может вылиться в эпидемию деменции

Такие опасения высказывают ученые из Института старения Маркуса и Гарвардской медицинской школы в Бостоне, а также университета Флориды в Гейнсвилле, изучающие связь между деменцией и делирием, часто наблюдаемым у больных коронавирусом.

Бизнес
На «Крымском титане» массовые увольнения

На «Крымском титане» массовые увольнения

Завод «Крымский титан» планирует оптимизацию, в результате которой на предприятии будет сокращено 400 штатных единиц.

Власть
В помощь психиатрам в Крыму создают нейросеть «для врачей»

В помощь психиатрам в Крыму создают нейросеть «для врачей»

На основе искусственного интеллекта крымские ученые разработали систему, которая способна распознавать клинические диагнозы в области психиатрии по набору симптомов.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации