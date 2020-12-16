Происшествия
Сбивший насмерть ребенка крымчанин проведет семь лет в колонии
Сбивший насмерть четырехлетнего ребенка житель Джанкойского района проведет семь лет в колонии.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Джанкойский районный суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления, назначив наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима, – говорится в сообщении. – Суд удовлетворил иск потерпевшей стороны, взыскав с осужденного 1,9 млн рублей в счет компенсации морального вреда».
Мужчине также в течение трех лет запрещено управлять транспортными средствами.
Как сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, осужденный свою вину признал. «Водитель автомобиля был задержан. Свою вину в инкриминируемом преступлении он признал полностью, дав показания. Расследование уголовного дела находилось на контроле руководства главного следственного управления», – добавила она.
Инцидент произошел в августе текущего года. Мужчина за рулем ВАЗ-210774, будучи пьяным, ехал по улице Гагарина в селе Новосельцево Джанкойского района. Он не справился с управлением, выехал за пределы дороги и наехал на троих детей, игравших у жилого дома.
Четырехлетняя девочка скончалась на месте, десятилетняя и двухлетняя девочки получили травмы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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