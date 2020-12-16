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Коронавирус в Крыму

Рост каждый день: оперативная сводка по COVID в Севастополе

12:20 среда, 16 декабря 2020
Рост каждый день: оперативная сводка по COVID в Севастополе

фото © iz.ru

За прошедшие сутки в Севастополе был выявлен 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией у людей в возрасте от пяти до 89 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

«12 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. 99 человек выписаны после выздоровления. Скончались пять человек в возрасте от 70 до 79 лет», - пояснили в правительстве.

Таким образом с начала пандемии в Севастополе подтвердилось 5526 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 5140 человек выздоровели, 180 умерли.

«На сегодняшний день в стационарах находятся 147 человек, в «Изумруде» – 178. На амбулаторном лечении – 44 человека. Под наблюдением – 544 человека», - перечислили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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