Жилплощадь
Прокуратура Севастополя выявила факты двойных продаж в новостройках
фото © Новости Крыма
Факты двойных продаж выявлены в севастопольском жилищно-строительном кооперативе «Остряково».
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
«В ходе проверки выявлены факты двойной продажи пяти квартир и четырех нежилых помещений в указанных домах на общую сумму более 26 млн рублей», – сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Там отметили, что более 5 лет жилищно-строительный кооператив не предпринимает необходимые действия для введения домов в эксплуатацию.
Речь идет о домах, которые расположены на проспекте Генерала Острякова, 244 и улице Степаняна, 9-а.
Ранее прокуратура выявила ряд других нарушений при строительстве жилого дома на улице Степяняна 9-а – земельный участок находится в собственности города и не передан в пользование жилищному кооперативу, застройщик не направил в адрес Севгосстройнадзора извещение о начале строительных работ.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В УВД Ялты прошли обыски. В Ялте прошли обыски в городском управлении внутренних дел.
«Запрещено»: в Крыму будут проводить облавы на корпоративы. Представители органов власти в Крыму будут проводить специальные рейды по выявлению корпоративных мероприятий, запрет на которые вступает в силу с 20 декабря.
Камеры зафиксировали в Крыму с начала года более 1,2 млн нарушений ПДД. Сотрудники Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по Республике Крым с начала года зафиксировали более 1,2 млн нарушений правил дорожного движения.
Жители Севастополя пошли в суд против власти. Изъять жилье принудительно можно на основании решения суда, даже если люди с ним не согласны, сообщает телеканал «Первый Севастопольский».
Дикие кабаны совершили набег на крымский город
Неорганизованное стадо не на шутку испугало местных жителей.
Пандемия COVID-19 может вылиться в эпидемию деменции
Такие опасения высказывают ученые из Института старения Маркуса и Гарвардской медицинской школы в Бостоне, а также университета Флориды в Гейнсвилле, изучающие связь между деменцией и делирием, часто наблюдаемым у больных коронавирусом.
На «Крымском титане» массовые увольнения
Завод «Крымский титан» планирует оптимизацию, в результате которой на предприятии будет сокращено 400 штатных единиц.
Крымские ученые придумали хитрую схему решения проблем с водой
На полуострове хотят построить водооборотный цикл.
13 декабря
Рядом с Крымом произошло землетрясение
13 декабря
Курортная Ялта - лидер по темпам заражений коронавирусом
Самые высокие в Крыму темпы прироста новых заражений COVID-19 зафиксированы в Ялте.