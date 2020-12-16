Прокуратура Севастополя выявила факты двойных продаж в новостройках

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Факты двойных продаж выявлены в севастопольском жилищно-строительном кооперативе «Остряково».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«В ходе проверки выявлены факты двойной продажи пяти квартир и четырех нежилых помещений в указанных домах на общую сумму более 26 млн рублей», – сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Там отметили, что более 5 лет жилищно-строительный кооператив не предпринимает необходимые действия для введения домов в эксплуатацию.

Речь идет о домах, которые расположены на проспекте Генерала Острякова, 244 и улице Степаняна, 9-а.

Ранее прокуратура выявила ряд других нарушений при строительстве жилого дома на улице Степяняна 9-а – земельный участок находится в собственности города и не передан в пользование жилищному кооперативу, застройщик не направил в адрес Севгосстройнадзора извещение о начале строительных работ.

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