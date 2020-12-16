Прогноз погоды в Крыму на среду 16 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 16 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью около 1 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 98 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью около 7 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 98 до 100 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью около 4 градусов. Ветер северо-восточный 21 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 92 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 2 до 4, ночью около 3 градусов. Ветер С 26 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 83 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 2 до 3, ночью около 3 градусов. Ветер северный 27 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 74 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 83 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью около 2 градусов. Ветер северный 11 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 89 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 81 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 3 до 5, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 86 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 95 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 8, в Николаевке - 10, в Севастополе - 11, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 10, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 26, на Кипре - 21, в Одессе - 7, в Сочи - 14, в Турции - 21, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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