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Власть

Пришел прогресс: на ж/д станциях в Крыму установят электронные табло

08:42 среда, 16 декабря 2020

В первом квартале следующего года на железнодорожных станциях пригородного сообщения в Республике Крым и Севастополе для удобства пассажиров будут установлены светодиодные информационные табло.

Об этом сообщила пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.

«В рамках проекта будет установлено восемь систем электронных светодиодных табло на вокзалах и станциях: Джанкой, Севастополь, Симферополь, Урожайная, Керчь, Феодосия, Семь Колодезей», – говорится в сообщении.

С их помощью пассажиры будут получать информацию в режиме онлайн об отправлении и прибытии пригородных поездов, о текущем расписании движения поездов, а также об изменениях в расписании.

Кроме того, в залах ожидания на станциях Айвазовская, Кировская, Краснофлотская, Багерово, Азовская, Армянск, Бахчисарай, Евпатория Курорт, Ефремовская, Краснопартизанская, Красноперекопск, Нижнегорская, Остряково, Почтовая, Саки и Элеваторная будут установлены информационные экраны.

Они будут отображать актуальную информацию о движении пригородных поездов, информацию о правилах проезда и провоза багажа и об изменениях в движении электричек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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