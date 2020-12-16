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Происшествия

Полицейские в Крыму задержали мужчину с 200 граммами героина

20:58 среда, 16 декабря 2020

Сотрудники полиции задержали в Крыму мужчину с 200 граммами героина.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Во время несения службы инспекторами ДПС был остановлен автомобиль, водитель которого имел внешние признаки опьянения, – говорится в сообщении. – Автоинспекторы вызвали следственно-оперативную группу, которая при осмотре машины и сумки фигуранта обнаружила цветные шарики с порошкообразным веществом внутри. На каждом таком свертке был указан вес в граммах. Всего сотрудники полиции изъяли 94 маркированных пакетика общей массой около 200 граммов».

Во время обысков по месту жительства мужчины, было обнаружено такое же количество другого синтетического наркотика – мефедрона. «Гражданин рассказал, что запрещенные вещества он нашел в закладке. Планировал распространять его таким же способом для того, чтобы подзаработать», – добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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