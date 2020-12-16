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Происшествия

Отказались госпитализировать: в крымской больнице умерла одинокая старушка

82-летняя пенсионерка из Ялты скончалась в Ливадийской больнице, куда ее поместили только после звонка из администрации — изначально ее вообще не хотели госпитализировать, пишет КП-Крым.

В медучреждение старушку привез ее сосед, ведь родственники женщины живут на Украине и позаботиться о ней некому.

Выяснилось, что женщина находилась в глубокой деменции. Узнав о тяжелом состоянии своей родственницы, ее единственная племянница тут же направилась в Крым. Но на пограничном пункте «Армянск» ее не пропустили. Девушка показывала пограничникам документы из Ливадийской больницы, объясняла сложную ситуацию, но ничего не помогло.

В итоге пенсионерка оказалась на каталке в приемном отделении больницы никому не нужная.

Этой историей озаботились крымские общественники, они обратились в соцсетях за помощью к властям Ялты. По словам и.о. главы администрации курорта Янины Павленко, ситуация была на контроле у главы Крыма Сергея Аксенова. Медики взялись лечить пожилую женщину и стабилизировали ее состояние.

15 декабря старушку оставили в больнице, а 16 декабря должны были перевести в Дом милосердия имени Великомученицы Варвары. Но до этого момента она так и не дожила.

Администрация города взяла на себя все расходы на организацию похорон.

Почему пенсионерку сначала отказались принимать в Ливадийской больнице — предстоит выяснить правоохранителям.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

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