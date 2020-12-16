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ООН приняла усиленную резолюцию по Крыму
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Генассамблея ООН приняла усиленную украинскую резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина».
Об этом сообщает МИД Украины в среду, 16 декабря.
«Резолюция четко определяет нелегитимность органов и должностных лиц РФ в Крыму в контексте усиления международной политики непризнания попытки аннексии Крыма. На уровне ООН впервые зафиксировано, что такие должностные лица должны рассматриваться только как «оккупационная власть Российской Федерации», - сказано в заявлении.
В частности, документ гласит, что «Россия не выполняет международные обязательства в области прав человека и международного гуманитарного права. Уровень соблюдения прав человека в Крыму после его оккупации Россией значительно снизился также потому, что РФ является участницей меньшего количества соответствующих международных договоров, чем Украина».
В резолюцию впервые включили термин «гражданские журналисты». В резолюции подробно описана «подрывная хозяйственная деятельность РФ, истощающая природные ресурсы полуострова». Резолюция признает «проблему блокирования Россией доступа жителей Крыма к украинской системе образования и нарушение религиозных прав местного населения».
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