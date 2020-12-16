ООН приняла усиленную резолюцию по Крыму

фото © Getty Images

Генассамблея ООН приняла усиленную украинскую резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина».

Об этом сообщает МИД Украины в среду, 16 декабря.

«Резолюция четко определяет нелегитимность органов и должностных лиц РФ в Крыму в контексте усиления международной политики непризнания попытки аннексии Крыма. На уровне ООН впервые зафиксировано, что такие должностные лица должны рассматриваться только как «оккупационная власть Российской Федерации», - сказано в заявлении.

В частности, документ гласит, что «Россия не выполняет международные обязательства в области прав человека и международного гуманитарного права. Уровень соблюдения прав человека в Крыму после его оккупации Россией значительно снизился также потому, что РФ является участницей меньшего количества соответствующих международных договоров, чем Украина».

В резолюцию впервые включили термин «гражданские журналисты». В резолюции подробно описана «подрывная хозяйственная деятельность РФ, истощающая природные ресурсы полуострова». Резолюция признает «проблему блокирования Россией доступа жителей Крыма к украинской системе образования и нарушение религиозных прав местного населения».

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов высказался по поводу продажи «Массандры». Аксенов думает, что новый «ПАО «Массандра» готов вкладывать значительные средства в развитие ведущего винодельческого предприятия Крыма, а показатели завода будут расти.

«Ничего нового»: Аксенов опять пообещал «раздать на орехи» чиновникам. В Крыму заработает специальная оперативная группа, которая займемся расследованием случаев недобросовестной отработки обращений от граждан.

В Гидрометцентре назвали условия для улучшения водной ситуации в Крыму. Ситуация с водой в Крыму может улучшиться с помощью активного и мощного циклона, которого, к сожалению, в ближайшее время не предвидится.

Гаага займется Крымом, но не так как хотелось бы России. Прокуратура Международного уголовного суда завершила предварительное расследование по делу «Ситуация в Украине» и считает возможным начать расследование «преступлений, совершенных, в частности, в Крыму».