На Медведь-горе в Крыму искали 70-летнего путешественника

70-летнего мужчину, заблудившегося во время вечерней прогулки на горе Аю-Даг на Южном берегу Крыма, пришлось искать спасателям.

Об успешно прошедшей поисково-спасательной операции сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Сообщение о потерявшемся мужчине поступило на оперативный пульт дежурного в 17:45. Спасателям, выехавшим на место происшествия, удалось дозвониться до пострадавшего.

Выяснилось, что мужчина отправился на прогулку по Аю-Дагу, но на обратном пути поторопился сократить маршрут и сошел с тропы. В результате мужчина забрел на опасный скальный участок и без фонаря решил не продолжать движение, а вызвать помощь.

«По прибытии к подножью горы Аю-Даг спасатели приступили к поиску. Работы осложнялись темным временем суток. Спустя час спасатели установили визуальный контакт с пострадавшим. После оказания психологической помощи, спасатели сопроводили его из горно-лесной зоны по тропе к служебному автомобилю», - пояснили в пресс-службе МЧС региона.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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