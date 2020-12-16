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Происшествия

На Медведь-горе в Крыму искали 70-летнего путешественника

70-летнего мужчину, заблудившегося во время вечерней прогулки на горе Аю-Даг на Южном берегу Крыма, пришлось искать спасателям.

Об успешно прошедшей поисково-спасательной операции сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Сообщение о потерявшемся мужчине поступило на оперативный пульт дежурного в 17:45. Спасателям, выехавшим на место происшествия, удалось дозвониться до пострадавшего.

Выяснилось, что мужчина отправился на прогулку по Аю-Дагу, но на обратном пути поторопился сократить маршрут и сошел с тропы. В результате мужчина забрел на опасный скальный участок и без фонаря решил не продолжать движение, а вызвать помощь.

«По прибытии к подножью горы Аю-Даг спасатели приступили к поиску. Работы осложнялись темным временем суток. Спустя час спасатели установили визуальный контакт с пострадавшим. После оказания психологической помощи, спасатели сопроводили его из горно-лесной зоны по тропе к служебному автомобилю», - пояснили в пресс-службе МЧС региона.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за один вечер с гор сняли пятерых блуждавших туристов. За минувший вечер крымские спасатели дважды привлекались к операциям в горно-лесной местности, где помогли пятерым туристам.

Спасатели сняли мужчину с горы Таракташ в районе Судака. Вчера в службу спасения поступило сообщение о том, что в ГО Судак, в районе горы Таракташ, мужчина 1987 г.р. не может спустится вниз со скального участка.

Возле водопада Учан-Су заблудились туристы, одна из них пострадала. На туристической тропе Штангеевской под Ялтой заблудились двое туристов, одна из них пострадала, из-за чего потребовалась помощь спасателей в эвакуации.

С горы Аю-Даг эвакуировали туристов с детьми. В службу спасения поступило сообщение о том, что на горе Аю-Даг в Крыму заблудились четверо туристов, 2 из них дети 9 и 11 лет.

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