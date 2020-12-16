На «Крымском титане» массовые увольнения

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Завод «Крымский титан» планирует оптимизацию, в результате которой на предприятии будет сокращено 400 штатных единиц.

Информацию, появившуюся в официальной группе заводского профсоюза, подтвердил директор завода Эдуард Курмачев.

Как следует из официального обращения, опубликованного в соцсетях первичной профсоюзной организацией «Крымского титана», уведомление от руководства предприятия о начале процедуры сокращения численности штата поступило еще 27 ноября.

«С целью социальной защиты работников, высвобождаемых в результате сокращения численности (штата), профсоюзный комитет предложил администрации филиала заключить соглашение, в котором предусмотреть меры поддержки данной категории работников и мероприятия, направленные на содействие занятости», - говорится в тексте сообщения профсоюза.

По словам руководителя армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» Эдуарда Курмачева, речь идет об увольнении около 350 сотрудников – это примерно 9,5-10% от всего коллектива завода.

«Решение о сокращении численности принято в связи с тем, что останавливается производство: есть продукты, которые не востребованы на рынке, и производство, которое простаивает уже шестой год, в частности, минеральные удобрения. Поэтому в данном случае сокращается персонал, который не задействован в основном процессе, - пояснил Курмачев. – Будет сокращено 400 штатных единиц, фактически это не более 350 сотрудников. У нас естественный отток с начала года – минус 120 человек: уволились, уехали, нашли другую работу».

Если «Крымский титан» не пойдет на сокращение сейчас, то уже через полгода, по словам директора, предприятию придется сократить всех сотрудников – это более 3,6 тысячи человек.

«Это экономически обосновано, мы тянули, но дальше уже некуда. Это сделано, чтобы бремя неработающих производств не ложилось на основной продукт. Поэтому было принято решение об оптимизации, - заключил Курмачев. – Мы просили кредитную линию у РНКБ, в течение года вели переговоры, но получили окончательный отказ. Это в том числе является фактором (увольнения – ред.). То есть у нас нет возможности со стороны привлечь средства для погашения долговых обязательств, для развития производства. Мы можем рассчитывать только на свои силы».

Тем не менее, в соответствии с требованиями профсоюза предприятие готово принимать участие в трудоустройстве своих сотрудников.

«Мы ведем трехсторонние переговоры с администрацией города и центром занятости. В общем по нашему региону, по северному Крыму, есть 400 вакансий, в том числе на Крымском содовом заводе и бромном заводе. И рассматривается вопрос о том, что данный персонал будет в том числе устроен на эти предприятия», - сообщил директор предприятия.

В министерстве промышленности республики сообщили, что предприятие «Крымский титан» не может рассчитывать на региональные субсидии. «Юридическое лицо не зарегистрировано на территории Республики Крым», - пояснили причину в ведомстве.

В соответствии с данными ЕГРЮЛ ООО «Титановые инвестиции» зарегистрировано в Москве. Расположенное на севере Крыма производство является «армянским филиалом» московского предприятия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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