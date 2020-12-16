Минздрав рассказал о состоянии крымских врачей, привитых от COVID-19

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Глава минздрава Крыма Александр Остапенко рассказал о состоянии первых привитых от коронавируса врачей в республике, которую получили вакцину в сентябре в рамках поставки тестовой партии.

«Мы уже имеем первый опыт использования этой вакцины: когда мы провакцинировали 42 наших сотрудника, которые работали в инфекционных стационарах, на станции «скорой помощи». Ни у одного из привитых наших коллег не было каких-то побочных воздействий», – сообщил Остапенко журналистам сегодня.

Повторные обследования привитых врачей также показали, что они себя прекрасно чувствуют. В настоящее время все они работают в инфекционных стационарах и оказывают помощь пациентам.

В середине сентября в Крым были доставлены несколько доз вакцины от коронавируса. В тестовом режиме прививки были сделаны медикам, находящимся в группе риска.

Вчера в Крыму стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Первыми иммунизировали 50 сотрудников «скорой помощи» со всего Крыма.

В ближайшее время вакцину получат 500 человек – это первая партия «Спутника V», которую доставили в Крым 8 декабря. В ближайшее время на территорию Крымского полуострова поступит еще 1 тысяча доз вакцины.

Прививать граждан будут по категориям, после врачей ее получат учителя, пояснил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По мере поступления вакцины категории граждан будут расширяться. Прививать всех будут только в поликлиниках – их 30 на территории республики: условия хранения «Спутника V» не позволяют проводить иммунизацию в ФАП, амбулаториях или мобильных прививочных пунктах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Крым снова обновил антирекорд по приросту новых заражений. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 354 человек.

Крымских чиновников не будут прививать российской вакциной. Чиновники в Крыму не вошли в число приоритетных получателей вакцины от коронавируса «Спутник V».

В Севастополе заявили о резком скачке заболеваемости ОРВИ. За неделю этот показатель увеличился практически на 49 процентов.