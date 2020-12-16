Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Запрещено»: в Крыму будут проводить облавы на корпоративы ● Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Рост каждый день: оперативная сводка по COVID в Севастополе ● Минздрав рассказал о состоянии крымских врачей, привитых от COVID-19 ● Аксенов приказал ликвидировать очереди в поликлиниках Крыма
Курортная Ялта - лидер по темпам заражений коронавирусом
фото © yalta.rk.gov.ru
Самые высокие в Крыму темпы прироста новых заражений COVID-19 зафиксированы в Ялте.
Об этом во время заседания оперштаба по коронавирусу сообщила руководитель регионального управления ведомства Наталья Пеньковская.
«Самая сложная ситуация сейчас в Ялте. Ялта идет со значительным темпом прироста… На высоких темпах держится Алушта, – сообщила Пеньковская. – Следует отметить, что если за последнюю неделю темп прироста составляет 1,85 – один из самых высоких за последние пять недель, то в таких регионах, как Ялта, он составляет 4, Алушта – 2,9, в Бахчисарайском – 2, Евпатория – 2,5».
По данным Роспотребнадзора, 63% зараженных коронавирусом приходится на Ялту, Алушту, Бахчисарайский район, Керчь, Евпаторию и Симферополь. «74% заболевших за последнюю неделю – лица, которые обратились за медицинскую помощь, 16% – лица, которые выявлены в очагах по результатам наблюдения и 10% – лица, выявленные в результате скрининга», – добавила Пеньковская.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 19 988 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 15 118 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 385 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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