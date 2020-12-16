Крым снова обновил антирекорд по приросту новых заражений

фото © meduza.io

Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 354 человек.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 15 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 354 случая коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 269 выявлены при обращении за медицинской помощью, 85 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Аксенов.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 19 988 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 15 118 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 385 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе заявили о резком скачке заболеваемости ОРВИ. За неделю этот показатель увеличился практически на 49 процентов.

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. За прошлые сутки на территории Севастополя выявлено 79 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Скончались пять человек.

Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму. За 14 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 345 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 41 случай с бессимптомным течением заболевания.