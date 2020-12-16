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Коронавирус в Крыму

Крым снова обновил антирекорд по приросту новых заражений

08:19 среда, 16 декабря 2020
Крым снова обновил антирекорд по приросту новых заражений

фото © meduza.io

Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 354 человек.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 15 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 354 случая коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 269 выявлены при обращении за медицинской помощью, 85 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Аксенов.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 19 988 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 15 118 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 385 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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