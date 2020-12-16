Крым снова обновил антирекорд по приросту новых заражений

Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымских чиновников не будут прививать российской вакциной ● В Севастополе заявили о резком скачке заболеваемости ОРВИ ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму
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фото © meduza.io
Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 354 человек.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«За 15 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 354 случая коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 269 выявлены при обращении за медицинской помощью, 85 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Аксенов.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 19 988 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 15 118 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 385 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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