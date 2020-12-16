Камеры зафиксировали в Крыму с начала года более 1,2 млн нарушений ПДД

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Сотрудники Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по Республике Крым с начала года зафиксировали более 1,2 млн нарушений правил дорожного движения.

Как сообщили в УГИБДД МВД по Республике Крым, нарушители заплатили более 759 млн рублей штрафов.

«С начала 2020 года средствами фото- и видеофиксации зафиксировано 1 222 371 нарушение. За аналогичный период 2018 года средствами фото- и видеофиксации Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по Республике Крым зафиксировано 1 147 378 нарушений», – сообщили в управлении ГИБДД.

В прошлом году было зафиксировано почти на 75 тыс нарушений меньше. Рост количества фиксаций нарушений ПДД составил 7%. При этом стационарные комплексы зафиксировали более 774 тыс, а мобильные – свыше 447 тыс нарушений.

«Центром автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по Республике Крым вынесено 1 217 325 постановлений об административном правонарушении в области дорожного движения на сумму 889 млн 232 тыс 800 рублей, из которых оплачено 1 056 050 постановлений (87%) на сумму 759 млн 232 тыс 800 рублей», – добавили в ведомстве.

Количество функционирующих комплексов фиксации нарушений ПДД также увеличилось. Сейчас центр использует 189 таких комплексов, из которых: 145 – стационарные, 23 – передвижные и 21 мобильный. В прошлом году функционировало 108 стационарных комплексов, 15 передвижных и 21 мобильный.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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