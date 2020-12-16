Какой сегодня праздник 16 декабря

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Сегодня, 16 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти святого пророка Софонии

Пророк Софония был современником пророка Иеремии и пророчицы Олдамы. Он происходил из знатного рода.

Некоторое время Софония жил в царском дворце, где проповедовал покаяние и помогал царю Иосии истреблять идолопоклонство.

Никаких других сведений о личности, жизни и деятельности пророка Софонии в исторической и современной пророческой письменности Ветхого Завета, к сожалению, не сохранилось.

День независимости Казахстана

День государственной независимости Республики Казахстан — главный национальный праздник, который ежегодно отмечается в стране 16 декабря. В честь праздника этот день в Республике является нерабочим и следующий день — 17 декабря — тоже.

16 декабря 1991 года Верховный Совет принял закон о независимости и государственном суверенитете Казахстана. Республика последней из стран бывшего СССР приняла закон о независимости.

В день праздника по всей стране проходят массовые гуляния. В преддверии праздника также награждают выдающихся деятелей культуры и искусства, спорта, политики и других сфер. Проводятся «праздничные амнистии». Во всех городах, селах проводятся праздничные концерты, вечером небо озаряется фейерверками и салютом.

Иван Молчальник

Народный праздник «Иван Молчальник» отмечается 16 декабря (по старому стилю - 3 декабря). Верующие православной церкви в этот день чтут память святого Иоанна Молчальника, епископа Колонийского. Прозвище «Молчальник» он получил за безмолвие, которое хранил более 40 лет. Другие названия праздника: «Иван безмолвный», «Безмолвник».

Также сегодня, 16 декабря, отмечают такие праздники:

- День работников МЧС Азербайджана

- День лохматых

- День покорения вершин

- День мировой немоты и тишины

- День еды покрытой шоколадом (National Chocolate Covered Anything Day) в США

- «Бостонское чаепитие» (Boston Tea Party) в США

- День спорта в Таиланде

- Фестиваль «Лас-Посадас» (Las Posadas) в Мексике, Гватемале, на Кубе

- День примирения в ЮАР

- День победы в Бангладеше

- День исследований в Иране

- Национальный день Бахрейна

- День сионизма (Zionism Day) в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Феодул, Федор, Савва, Гавриил, Неофит, Селевкий, Мамант, Ангел, Гликерия, Аделаида, Алиса, Варисий, Софоний (Софон, Софония).

Что происходило 16 декабря в прошлые годы

1637 - Бой повстанцев под руководством Павла Бута (Павлюка) под Кумейками с польской армией.

1773 - «Бостонское чаепитие»жители города Бостон захватили и выбросили в море большое количество чая, в знак протеста против таможенной политики Великобритании. Действия, которые Великобритание применила в ответ, стали одним из причин американской войны за независимость .

1899 - основан футбольный клуб «Милан», который в настоящее время является одним из самых титулованных клубов мира.

1966 - публикация «Цитат Мао Цзэдуна» в Пекине. В годы китайской культурной революции негласным распоряжением было, чтобы каждый китайский гражданин имел экземпляр «Цитата». Хунвейбины могли потребовать от любого подозрительного лица предъявить цитатник или привести на память отрывок оттуда; невыполненное требование могло привести к избиению.

1991 - Провозглашение независимости Казахстана.

1997 - 685 детей с приступами эпилепсии доставлено в больницы Японии после просмотра 38-й серии мультфильма про покемонов. Эта серия «покемонов» больше не демонстрировалась ни в одной стране.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 16 декабря. Какие праздники будут завтра?

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