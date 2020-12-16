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Власть

Группу крымчан будут судить за продажу суррогатного алкоголя

07:01 среда, 16 декабря 2020

В республике завершили расследование уголовного дела в отношении группы крымчан, которые занимались изготовлением и продажей суррогатного алкоголя.

Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Крыму и Севастополю.

Как установили следователи, с марта 2019 по январь 2020 года четверо жителей Красноперекопска и Армянска организовали подпольный бизнес по сбыту нелегального алкоголя под видом коньяка, вина и водки. Двое участников группы закупали в Джанкойском районе суррогат и хранили у себя в квартире для дальнейшей продажи.

Двое других участников продавали алкоголь местным жителям по уже более высокой цене.

Дома у сообщников правоохранители нашли и изъяли более 150 литров нелегального алкоголя, разлитого в пластиковые бутылки и канистры, а также блокноты с записями технологий изготовления, мобильные телефоны с перепиской на указанную тему и контактами покупателей.

Экспертиза подтвердила, что напитки содержат опасные для жизни и здоровья человека вещества. Как указали специалисты, употребление суррогата могло привести к тяжелым последствиям вплоть до летального исхода.

На данный момент расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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