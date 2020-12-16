Группу крымчан будут судить за продажу суррогатного алкоголя

В республике завершили расследование уголовного дела в отношении группы крымчан, которые занимались изготовлением и продажей суррогатного алкоголя.

Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Крыму и Севастополю.

Как установили следователи, с марта 2019 по январь 2020 года четверо жителей Красноперекопска и Армянска организовали подпольный бизнес по сбыту нелегального алкоголя под видом коньяка, вина и водки. Двое участников группы закупали в Джанкойском районе суррогат и хранили у себя в квартире для дальнейшей продажи.

Двое других участников продавали алкоголь местным жителям по уже более высокой цене.

Дома у сообщников правоохранители нашли и изъяли более 150 литров нелегального алкоголя, разлитого в пластиковые бутылки и канистры, а также блокноты с записями технологий изготовления, мобильные телефоны с перепиской на указанную тему и контактами покупателей.

Экспертиза подтвердила, что напитки содержат опасные для жизни и здоровья человека вещества. Как указали специалисты, употребление суррогата могло привести к тяжелым последствиям вплоть до летального исхода.

На данный момент расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму создают воздушный патруль. В Крыму воздухоплаватели станут отслеживать скрытые от глаз стихийные свалки с высоты птичьего полета, сообщили в Федерации воздухоплавательного спорта республики.

В Севастополе пытались через суд отменить масочный режим. Севастопольский городской суд отказал в удовлетворении административных исков об оспаривании ряда пунктов указа губернатора Михаила Развожаева о введении режима повышенной готовности.

Назначены прокуроры двух районов Симферополя. Приказами Генерального прокурора РФ назначены прокуроры Железнодорожного и Киевского районов Симферополя.

В Крыму рассекретили места мобильных засад камер-треног. Следить будут не только за скоростью, но и за парковкой.