ЕС продлил санкции против РФ за Крым

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Экономические санкции из-за действий России будут продлены еще на полгода - до августа 2021.

Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции против России в связи с ее действиями в Крыму. Об этом в среду, 16 декабря, сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

«Послы ЕС одобрили продление экономических санкций в отношении России еще на шесть месяцев», - написал Йозвяк.

Отметим, действие этого пакета санкций истекало 31 января 2021 года. Таким образом, ограничительные меры продлены до 31 июля 2021 года.

Напомним, 1 октября этого года ЕС кроме принятых ранее санкций ввел дополнительные санкции против РФ за мост в Крым. На следующий день аналогичные санкции ввела Великобритания, а позже еще четыре страны, включая Украину.

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