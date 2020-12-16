Эксперты высмеяли крымские кемпинги

фото © Галия Шакирова

Чиновникам от туризма рассказали о таких объектах в Хорватии, с которых можно брать пример.

В Крыму дефицит современных благоустроенных кемпингов, где туристы с любым уровнем достатка могут комфортно отдохнуть. Это констатировал президент общественной организации автопутешественников «Лига Караванеров» Андрей Артюхов на всероссийском туристском форуме.

«Береговая линия побережья Крыма — около 1 050 км. А кемпингов, которые считаются цивилизованными, можно насчитать порядка 20-30. Все остальные — старые палаточные лагеря либо какие-то стихийные кемпинги, которые впихивают на любую свободную территорию, при кафе или базе отдыха», — посетовал Артюхов.

Глава минкурортов Крыма Вадим Волченко поспешил парировать его слова — анализ Артюхова не претендует «на некоторую глубину» и данные Артюхова не соответствуют действительности, так как в регионе всего восемь официально работающих кемпингов.

Андрей Артюхов продолжил основными проблемами таких объектов: перенаселенность, плохая организация санитарных модулей и общественных мест.

«Бизнес имеет высокие арендные ставки на землю и руководствуется принципом: плотненько встать — больше денег получить. Часто они не соответствуют принятым в России ГОСТам по количеству душевых кабин и санузлов на количество отдыхающих. На территорию кемпинга приходят посторонние отдыхающие. Мало мест, оборудованных электричеством», — отметил глава «Лиги Караванеров».

Фото Галия Шакирова

Артюхов обратил внимание и на разницу в подходе к организации таких объектов в Европе и в Крыму, приведя пример Хорватии и поселка Оленевка (Черноморский). На хорватском побережье, — которое, по словам Артюхова, очень похоже на крымское, — сейчас есть больше 500 кемпингов. Из них 65 могут с комфортом разместить от 6 000 до 9 000 человек, еще 65 — от 400 до 1 000 гостей, остальные рассчитаны на небольшое количество клиентов.

О комплексе «Оленевка Village» восторженно отзывались крымские чиновники, и инвестор проекта — туроператор «Библиоглобус» похвастался успехами.

«В прошлом году мы реализовали инвестпроект «Оленевка Village» на 250 домов (500 номеров). За пять месяцев сделали. Порядка 20 тыс. туристов принял этот объект в 2020 году», — сказал представитель компании Алексей Кожевников.

«Фишками» комплекса Кожевников назвал «чистейшее побережье и уникальный природный объект Тарханкут поблизости».

«У специалистов этот кемпинг вызвал иронию, — отозвался Андрей Артюхов. — Мы проанализировали кемпинга как бизнес-модели. Хорватский кемпинг — это 65 га площади, 250 мобильных домиков трех типов. У каждого их них есть свой благоустроенный озелененный участок площадью 200-300 кв. м. Также хорватский кемпинг насчитывает 1 230 питчей — оборудованных площадок по 100-150 кв. м, где можно разместить путешественников с палатками (с автодомом/прицепом) или любые другие транспортные средства, предусмотренные для отдыха и проживания. На территории кемпинга «Оленевка Village» этих средств размещения в пять раз меньше и площадь участка меньше. Плюс инфраструктура в хорватском кемпинге на порядок выше — два бассейна (площадь одного из них — 4 м х 80 м), детские площадки».

Инвестор кемпинга в Оленевке потратил 330-350 млн руб., на хорватский кемпинг ушли 1,5 млрд руб., и если «мы это разложим на площадь благоустроенной территории, то затраты на единицу площади инвестора в Крыму сравнимы с затратами хорватского, а результат совершенно иной», подчеркнул Артюхов.

По его словам, правильно организованные кемпинги могут в прямом смысле спасти Крым.

«В последние пять лет природа Крыма очень страдает от антропогенной нагрузки, связанной с большим наплывом автопутешественников. И побережье, и горный Крым задыхаются от количества отдыхающих, предпочитающих либо дикий отдых, либо стихийные кемпинги. Выход есть! Благоустроенная территория кемпинга подразумевает четкое зонирование, распределение антропогенной нагрузки, предоставление комфортной инфраструктуры – душевые, туалеты, бассейны, рестораны. Кемпинги обеспечивают и хороший уровень самоизоляции, что в период пандемии очень актуально», — отметил президент общественной организации автопутешественников «Лига Караванеров».

Но в Крыму потенциальные инвесторы сталкиваются с препятствиями. К примеру, площадки, которые выделяет под кемпинги минкурортов Крыма, не всегда подходят с точки зрения инвестиционной привлекательности.

«С водой вообще беда в Крыму, также беда с канализацией, подтянуть электричество бывает проблематично. В 2018 году начали работать с инвестором. В районе Казантипа у него есть три точки. Начинали мы исследовать те площадки, которые есть на сайте минкурортов Крыма. Проехали большинство из них. Есть интересные участки в районе озера Чокрак (поселок Курортное, Восточный Крым) и далее в сторону Казантипа. Инвестор пытался зайти, но дальше все упиралось в земельные отношения. Не везде статус земли позволял строительство кемпингов», — рассказал Андрей Артюхов.

Не просто найти и свободные территории площадью 10-15 га. По подсчетам специалистов, именно на такой территории можно комфортно разместить 200-300 домиков или питчей и при этом зарабатывать деньги.

«Здесь точно некорректная информация. Те кемпинги, которые представлены, там как раз статус земли позволяет. Я согласен с тем, что инфраструктурные ограничения где-то существуют. Некоторые из этих территорий оторваны от населенных пунктов. Там нет на границе участка коммуникаций. Но современными методами точно это решаемо. С точки зрения электроэнергии, есть современные комплексы — солнечные батареи, ветер. Есть генераторные мощности в конце концов. То, что касается очистных сооружений, то локальные, биоталы — это пройденный этап. Это просто и не так дорого сделать. Во многих объектах существует привозная вода», — возразил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

По его мнению, кемпинги площадью 10-15 га — слишком большие. Он не уверен, что «это всегда будет рациональное использование прибрежной территории».

Большинство россиян воспринимает кемпинги как вариант достаточно бюджетного отдыха, без претензий на особый комфорт и условия. Между тем, в мире они переживают расцвет и уже появились «трехзвездочные», «четырехзвездочные» и даже «пятизвездочные» варианты. Вероятно, их владельцы уже выявили взаимосвязь между обширной территорией и экономической эффективностью.

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