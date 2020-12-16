Дикие кабаны совершили набег на крымский город

фото © скрин видео

Неорганизованное стадо не на шутку испугало местных жителей.

На крымский город Белогорск был совершен набег целого стада диких кабанов. Местным жителям удалось заснять на видео парнокопытных нарушителей спокойствия.

На видеороликах, выложенных в интернете, видно, как с десяток крупных вепрей спокойно прогуливаются по городу. Некоторые даже забрели на проезжую часть. При этом их не беспокоит ни лай собак, ни проезжающие мимо авто.

На одном из крымских форумов, где и появилось видео, автор сообщения не без иронии написал, что кабаны после прогулки пошли жаловаться в прокуратуру.

Как известно, в каждой шутке есть доля шутки. Так, директор департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами Минприроды РК Владимир Капитонов сообщил ForPost, что на самом деле парнокопытные не являются «беспризорными», а содержатся в частном хозяйстве, просто они ушли погулять.

«Один гражданин этих кабанов держит на своей ферме, расположенной близ сафари-парка «Тайган». Видимо, они оттуда и сбежали», — рассказал Капитонов.

О том, что кабаны «домашние», свидетельствует и отсутствие страха у животных перед людьми, заметил наш собеседник. Он добавил, что подобный инцидент происходит уже не в первый раз.

Один из форумчан подтвердил, что, действительно, грозные животные частенько заходят к людям в гости.

«У нас периодически в этих местах кабаны появляются, было такое при Украине, но там был один кабан, зашел на территорию детского садика, как раз напротив прокуратуры. Вроде еще было посещение при России. Может, у них там экологическая тропа пролегает?» — пошутил очевидец.

Сейчас, по словам Владимира Капитонова, звери ушли из города. Куда именно, он точно сказать не смог.

Многие люди полагают, что нет ничего хуже, чем встретить в лесу волка. Однако зоологи знают, что ужаснее всего нарваться в лесу на вепря. В данном случае встретить его в населенном пункте, отметил в разговоре с ForPost доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Сергей Иванов.

Секачи отличаются свирепым, непредсказуемым характером и низким болевым порогом. Животные быстро бегают, у них острые как ножи клыки.

«Это очень опасный для человека зверь. Если другое животное хочет напасть, оно дает это понять, по нему видно. А вот по кабану вы даже не поймете, что через секунду он сорвется и помчится на вас», — рассказал зоолог.

Некоторые люди, действительно, могут держать вепрей в качестве домашних животных. Но свирепый нрав кабана не приручить, заверил Сергей Иванов.

Отметим, на днях в Ливадийском парке возле дворца местные жители заметили прогуливающегося дикого кабана. Фото редкого посетителя облетели практически все соцсети.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Два человека пострадали в ДТП с участием троллейбуса в Севастополе. Два человека пострадали при столкновении легковушки с троллейбусом, произошедшем сегодня в Севастополе.

В Симферополе за молокозаводом найден труп с простреленной головой. В Симферополе сотрудники полиции нашли разложившийся труп мужчины. Тело лежало в районе переулка Гренажный, за территорией «Молокозавода».

В Бахчисарае иномарка сбила пешехода на «зебре». В Бахчисарае водитель иномарки сбил на пешеходном переходе женщину. Кадры с моментом аварии опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Неизвестный пытался сжечь машины скорой помощи в Севастополе. Преступник напал на станцию: пытался разбить и сжечь машины.