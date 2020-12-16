Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +1
море +11

Водный кризис

Детские сады и школы Ялты переходят на автономную систему подачи воды

Детские сады и школы Большой Ялты не почувствуют отключений воды.

По поручению исполняющей обязанности главы администрации города Янины Павленко в 42 учреждениях образования уже установлены и функционируют автономные системы подачи воды, а еще в 7 эта работа подходит к завершению.

«Пластиковые емкости для воды на территории школ и детских садов подобраны по объему из расчета суточного потребления школы или детского сада. Тем более, что бесперебойное обеспечение водой учреждений образования, как и медучреждений – одна из приоритетных задач. Да, в этом году рекордная засуха, такой погодной ситуации не было с 1994 года. Но все это – сложности взрослых, а дети не должны этого почувствовать», – выразила уверенность Павленко.

При этом, по словам начальника управления образования администрации Ялты Ренарда Кутковского, принцип функционирования емкостей – абсолютно автономный. «Они автоматически наполняются в то время, когда в городской сети присутствует давление воды, а когда оно падает в связи с отключением, вода подается насосной станцией из емкости во внутреннюю сеть учреждения», – пояснил он, уточнив, что специальные клапаны не позволят воде уйти в городскую сеть. Таким образом, добавил Кутковский, переключение происходит незаметно, а специального контроля за работой системы не требуется.

Начальник управления образования администрации также подчеркнул, что все емкости оборудованы фильтрами и, согласно указаниям СанПиН, ежедневно проводится их очистка и дезинфекция.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Из приемных семей в Крыму «без суда и следствия» изъяли 12 детей. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что из приемных крымских семей изъяли 12 детей «без суда и следствия».

Власти Ялты требуют ускорить ремонт школы в Гаспре. Власти Ялты намерены в течение недели принять решение о дальнейшей работе с подрядчиком ремонта Гаспринской школы.

Севастопольским школьникам температуру будут измерять роботы. До конца года в Севастополь поступят 76 роботов с функцией измерения температуры, распознавание лиц и дезинфекцией рук.

Экспертиза подтвердила побои у детей, изъятых из приемной семьи в Симферопольском районе. 4 декабря органы опеки изъяли из приемной семьи, проживающей в Симферопольском районе, троих детей.

Происшествия
Дикие кабаны совершили набег на крымский город

Дикие кабаны совершили набег на крымский город

Неорганизованное стадо не на шутку испугало местных жителей.

Коронавирус в Крыму
Пандемия COVID-19 может вылиться в эпидемию деменции

Пандемия COVID-19 может вылиться в эпидемию деменции

Такие опасения высказывают ученые из Института старения Маркуса и Гарвардской медицинской школы в Бостоне, а также университета Флориды в Гейнсвилле, изучающие связь между деменцией и делирием, часто наблюдаемым у больных коронавирусом.

Бизнес
На «Крымском титане» массовые увольнения

На «Крымском титане» массовые увольнения

Завод «Крымский титан» планирует оптимизацию, в результате которой на предприятии будет сокращено 400 штатных единиц.

Коронавирус в Крыму
Курортная Ялта - лидер по темпам заражений коронавирусом

Курортная Ялта - лидер по темпам заражений коронавирусом

Самые высокие в Крыму темпы прироста новых заражений COVID-19 зафиксированы в Ялте.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации