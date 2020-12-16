Детские сады и школы Ялты переходят на автономную систему подачи воды

Детские сады и школы Большой Ялты не почувствуют отключений воды.

По поручению исполняющей обязанности главы администрации города Янины Павленко в 42 учреждениях образования уже установлены и функционируют автономные системы подачи воды, а еще в 7 эта работа подходит к завершению.

«Пластиковые емкости для воды на территории школ и детских садов подобраны по объему из расчета суточного потребления школы или детского сада. Тем более, что бесперебойное обеспечение водой учреждений образования, как и медучреждений – одна из приоритетных задач. Да, в этом году рекордная засуха, такой погодной ситуации не было с 1994 года. Но все это – сложности взрослых, а дети не должны этого почувствовать», – выразила уверенность Павленко.

При этом, по словам начальника управления образования администрации Ялты Ренарда Кутковского, принцип функционирования емкостей – абсолютно автономный. «Они автоматически наполняются в то время, когда в городской сети присутствует давление воды, а когда оно падает в связи с отключением, вода подается насосной станцией из емкости во внутреннюю сеть учреждения», – пояснил он, уточнив, что специальные клапаны не позволят воде уйти в городскую сеть. Таким образом, добавил Кутковский, переключение происходит незаметно, а специального контроля за работой системы не требуется.

Начальник управления образования администрации также подчеркнул, что все емкости оборудованы фильтрами и, согласно указаниям СанПиН, ежедневно проводится их очистка и дезинфекция.

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