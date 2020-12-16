Аксенов приказал ликвидировать очереди в поликлиниках Крыма

Большие очереди и длительное нахождение людей на улице зимой способствует распространению коронавирусной инфекции и повышает уровень заболеваемости ОРВИ.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на еженедельном оперштабе по предупреждению распространения Covid-19.

— Мы видим, что количество заболевших растет. Мы с коллегами разбираем узлы, чтобы понять, где эти «узкие» места. Это, в том числе, очереди в поликлиниках. В первую очередь в Керчи, Феодосии, Евпатории, Ялте и Симферополе. То есть, в основном в городах. В сельской местности проще, — сказал глава Крыма.

По его словам, самые большие очереди скапливаются на рентген. Сергей Аксенов потребовал решить эту проблему и максимально разделить потоки пациентов, чтобы исключить возможность заражения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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