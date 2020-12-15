Власть
Животных из скандального севастопольского приюта выпустят на улицы
фото © Форпост
Контракт на содержание животных с ООО «Севастопольский центр права» будет расторгнут.
В Севастополе началась процедура расторжения контракта с ООО «Севастопольский центр права». Организатору скандального приюта для животных была выставлена претензия на общую сумму около двух миллионов рублей. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона сообщил и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.
«Контракт расторгайте, необходимые штрафные санкции применяйте. Что касается проверки: прокуратура свои выводы сделает», — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По словам руководителя департамента городского хозяйства, условиями государственного контракта были предусмотрены отлов, содержание, стерилизация и обследование собак — после этого животные должны быть возвращены в прежнюю среду обитания.
Михаил Развожаев поручил тщательно проконтролировать этот процесс, чтобы животные не оказались просто выброшенными на улицу. В то же время губернатор поручил создавать государственный приют.
«Надо подобрать территорию и, соответственно, понять: какими силами будем с этими собаками работать, как мы их будем содержать. Эти решения нужно в течение двух дней принять», — подчеркнул глава города.
Напомним: 1 декабря зоозащитники и журналисты обнаружили живые скелеты и трупы щенков в приюте для животных, который работает в рамках государственного контракта. Поводом для выезда в «собачий концлагерь» стали шокирующие фотографии содержащихся здесь животных.
Вскоре после этого правительство и правоохранительные органы инициировали проверки изложенных в материале сведений. Первым решением властей стало увольнение руководителя ГБУ «Парки и скверы» — заказчика услуг по содержанию бездомных животных.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Дефицит воды в Ялте хотят восполнять за счет водопадов. Благодаря обильным осадкам и притоку дождевой воды в водопады, которые питают Южный берег Крыма, некоторые потребители получат воды больше остальных.
Емкости для воды теперь появятся и в Большой Ялте. Пластиковые емкости с водой для населения устанавливаются на улицах Ялты и в поселках муниципального образования.
Крымские ученые придумали хитрую схему решения проблем с водой. На полуострове хотят построить водооборотный цикл.
Часть Симферополя останется без света 14 декабря. Отключение света связано с капитальным ремонтом.
Какой сегодня праздник 15 декабря фото
Сегодня, 15 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Россиянам сказали, что рубль скоро очень сильно укрепится по отношению к доллару
Российская валюта еще не реализовала свой потенциал и в долгосрочной перспективе вполне может укрепиться до 65 рублей за доллар.
Животных из скандального севастопольского приюта выпустят на улицы фото
Контракт на содержание животных с ООО «Севастопольский центр права» будет расторгнут.
Власти Крыма продали винзавод «Массандра»
Дочерняя компания банка «Россия» ООО «Южный проект» купила 100% акций винзавода «Массандра». Соответствующая информация опубликована на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.
18 часов назад
В Крыму - 349 новых заражений коронавирусом
22 часа назад
Документы ВСУ о приказах по Крыму в 2014 году уничтожены
15 часов назад
В Крыму похвастались, что собственную вакцину уже протестировали на животных
Ученые Крымского федерального университета обнаружили формирование специфических антител у животных на две конструкции разработанной вакцины от коронавируса.