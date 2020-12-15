Животных из скандального севастопольского приюта выпустят на улицы

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Контракт на содержание животных с ООО «Севастопольский центр права» будет расторгнут.

В Севастополе началась процедура расторжения контракта с ООО «Севастопольский центр права». Организатору скандального приюта для животных была выставлена претензия на общую сумму около двух миллионов рублей. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона сообщил и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«Контракт расторгайте, необходимые штрафные санкции применяйте. Что касается проверки: прокуратура свои выводы сделает», — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По словам руководителя департамента городского хозяйства, условиями государственного контракта были предусмотрены отлов, содержание, стерилизация и обследование собак — после этого животные должны быть возвращены в прежнюю среду обитания.

Михаил Развожаев поручил тщательно проконтролировать этот процесс, чтобы животные не оказались просто выброшенными на улицу. В то же время губернатор поручил создавать государственный приют.

«Надо подобрать территорию и, соответственно, понять: какими силами будем с этими собаками работать, как мы их будем содержать. Эти решения нужно в течение двух дней принять», — подчеркнул глава города.

Напомним: 1 декабря зоозащитники и журналисты обнаружили живые скелеты и трупы щенков в приюте для животных, который работает в рамках государственного контракта. Поводом для выезда в «собачий концлагерь» стали шокирующие фотографии содержащихся здесь животных.

Вскоре после этого правительство и правоохранительные органы инициировали проверки изложенных в материале сведений. Первым решением властей стало увольнение руководителя ГБУ «Парки и скверы» — заказчика услуг по содержанию бездомных животных.

В тексте использованы материалы: Форпост

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