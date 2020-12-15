Водный кризис
Развитие сюжета: Вызов искусственного снегопада в Крыму: все оказалось не так как обещали ● Большой сброс воды спровоцировал три аварии на сетях в Симферополе ● Дефицит воды в Ялте хотят восполнять за счет водопадов ● Емкости для воды теперь появятся и в Большой Ялте ● Крымские ученые придумали хитрую схему решения проблем с водой
Жителям Евпатории пообещали в новом году включить горячую воду
Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что с 1 января для жителей Евпатории снимают ограничение по горячему водоснабжению.
Об этом он сказал на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения.
«С 1 января в Евпатории будет горячая вода», – сказал Аксенов.
Ранее сообщалось, что до конца года в Евпатории прекратят подачу горячей воды населению. С 16 ноября в Евпатории начали снижать давление воды по ночам.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Большой сброс воды спровоцировал три аварии на сетях в Симферополе. На прошедшей неделе в крымской столице произошли три крупные аварии на сетях водоснабжения.
Дефицит воды в Ялте хотят восполнять за счет водопадов. Благодаря обильным осадкам и притоку дождевой воды в водопады, которые питают Южный берег Крыма, некоторые потребители получат воды больше остальных.
Емкости для воды теперь появятся и в Большой Ялте. Пластиковые емкости с водой для населения устанавливаются на улицах Ялты и в поселках муниципального образования.
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