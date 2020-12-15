Жителям Евпатории пообещали в новом году включить горячую воду

Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что с 1 января для жителей Евпатории снимают ограничение по горячему водоснабжению.

Об этом он сказал на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения.

«С 1 января в Евпатории будет горячая вода», – сказал Аксенов.

Ранее сообщалось, что до конца года в Евпатории прекратят подачу горячей воды населению. С 16 ноября в Евпатории начали снижать давление воды по ночам.

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