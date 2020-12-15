Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +8
море +11

Водный кризис

Жителям Евпатории пообещали в новом году включить горячую воду

Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что с 1 января для жителей Евпатории снимают ограничение по горячему водоснабжению.

Об этом он сказал на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения.

«С 1 января в Евпатории будет горячая вода», – сказал Аксенов.

Ранее сообщалось, что до конца года в Евпатории прекратят подачу горячей воды населению. С 16 ноября в Евпатории начали снижать давление воды по ночам.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Животных из скандального севастопольского приюта выпустят на улицы. Контракт на содержание животных с ООО «Севастопольский центр права» будет расторгнут.

Большой сброс воды спровоцировал три аварии на сетях в Симферополе. На прошедшей неделе в крымской столице произошли три крупные аварии на сетях водоснабжения.

Дефицит воды в Ялте хотят восполнять за счет водопадов. Благодаря обильным осадкам и притоку дождевой воды в водопады, которые питают Южный берег Крыма, некоторые потребители получат воды больше остальных.

Емкости для воды теперь появятся и в Большой Ялте. Пластиковые емкости с водой для населения устанавливаются на улицах Ялты и в поселках муниципального образования.

Власть
В Крыму обещают еще сильнее прессовать владельцев земли с украинским гражданством

В Крыму обещают еще сильнее прессовать владельцев земли с украинским гражданством

В отношении собственников участков, уклоняющихся от участия в надзорных мероприятиях, могут проводиться выездные проверки без их предварительного уведомления

Власть
Спасатели посоветовали крымчанам забыть о горах

Спасатели посоветовали крымчанам забыть о горах

Крымские спасатели рекомендуют гражданам воздержаться от походов в горы и за грибами во время ухудшения погоды.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

За прошлые сутки на территории Севастополя выявлено 79 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Скончались пять человек.

Общество
Какой сегодня праздник 15 декабря

Какой сегодня праздник 15 декабря фото

Сегодня, 15 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации