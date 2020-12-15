Водный кризис
Развитие сюжета: Большой сброс воды спровоцировал три аварии на сетях в Симферополе ● Дефицит воды в Ялте хотят восполнять за счет водопадов ● Емкости для воды теперь появятся и в Большой Ялте ● Крымские ученые придумали хитрую схему решения проблем с водой ● Прямо по улице: симферопольцы сняли на видео реки из уличных бочек
Вызов искусственного снегопада в Крыму: все оказалось не так как обещали
фото © Новости Крыма
На прошлой неделе пресс-служба воронежского аэропорта обрадовала крымчан и всех неравнодушных.
Сообщалось, что в страдающие от засухи южные регионы России, в том числе и в Крым, в начале января по поручению Минсельхоза прилетят два самолета, которые «подарят» региону снег - он не только порадует жителей, но и поможет спасти сельское хозяйство от засухи.
Об этом писали и местные СМИ.
Однако при попытке узнать подробности о долгожданном событии, журналисты столкнулись с трудностями.
В сообщении пресс-службы аэропорта было указано, что два самолета Ан-30 принадлежат компании ООО «Аэрострой». На сайте учреждения действительно есть информация о воздушных судах и о той работе, которую они выполняют. Но, к сожалению, руководство компании не смогло ответить на вопросы о планах полетать над полуостровом.
«Есть службы, которые занимаются этим вопросом, я же предоставляю самолет. Вы как вообще узнали, что мы куда-то собираемся лететь?», - удивился начальник летного испытательного подразделения Сергей Иващенко.
Он предложил «не бежать впереди паровоза» и «отложить этот вопрос на попозже».«Когда будет контракт заключен, где будут озвучены конкретные вопросы, тогда вы меня и набирайте», - заявил он, так не ответив на вопрос о сроках подписания документа.
В крымском Гидрометцентре в свою очередь заявили, что не знают никаких подробностей о планах вызвать в Крыму снегопады с помощью аэротехники.
В федеральном и региональном Министерствах сельского хозяйства тоже не смогли прокомментировать информацию о самолетах и посоветовали обратиться в Росгидрометцентр, который уже проводил ранее подобные опыты над территорией Республики. Но и тут ответов получено не было.
«Мы не знаем. У нас самолеты Як-42», - сказали в «Росгидрометцентре», посоветовав обратиться в Агентство атмосферных технологий.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Большой сброс воды спровоцировал три аварии на сетях в Симферополе. На прошедшей неделе в крымской столице произошли три крупные аварии на сетях водоснабжения.
Дефицит воды в Ялте хотят восполнять за счет водопадов. Благодаря обильным осадкам и притоку дождевой воды в водопады, которые питают Южный берег Крыма, некоторые потребители получат воды больше остальных.
Емкости для воды теперь появятся и в Большой Ялте. Пластиковые емкости с водой для населения устанавливаются на улицах Ялты и в поселках муниципального образования.
Крымские ученые придумали хитрую схему решения проблем с водой. На полуострове хотят построить водооборотный цикл.
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