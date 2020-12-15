Вызов искусственного снегопада в Крыму: все оказалось не так как обещали

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На прошлой неделе пресс-служба воронежского аэропорта обрадовала крымчан и всех неравнодушных.

Сообщалось, что в страдающие от засухи южные регионы России, в том числе и в Крым, в начале января по поручению Минсельхоза прилетят два самолета, которые «подарят» региону снег - он не только порадует жителей, но и поможет спасти сельское хозяйство от засухи.

Об этом писали и местные СМИ.

Однако при попытке узнать подробности о долгожданном событии, журналисты столкнулись с трудностями.

В сообщении пресс-службы аэропорта было указано, что два самолета Ан-30 принадлежат компании ООО «Аэрострой». На сайте учреждения действительно есть информация о воздушных судах и о той работе, которую они выполняют. Но, к сожалению, руководство компании не смогло ответить на вопросы о планах полетать над полуостровом.

«Есть службы, которые занимаются этим вопросом, я же предоставляю самолет. Вы как вообще узнали, что мы куда-то собираемся лететь?», - удивился начальник летного испытательного подразделения Сергей Иващенко.

Он предложил «не бежать впереди паровоза» и «отложить этот вопрос на попозже».«Когда будет контракт заключен, где будут озвучены конкретные вопросы, тогда вы меня и набирайте», - заявил он, так не ответив на вопрос о сроках подписания документа.

В крымском Гидрометцентре в свою очередь заявили, что не знают никаких подробностей о планах вызвать в Крыму снегопады с помощью аэротехники.

В федеральном и региональном Министерствах сельского хозяйства тоже не смогли прокомментировать информацию о самолетах и посоветовали обратиться в Росгидрометцентр, который уже проводил ранее подобные опыты над территорией Республики. Но и тут ответов получено не было.

«Мы не знаем. У нас самолеты Як-42», - сказали в «Росгидрометцентре», посоветовав обратиться в Агентство атмосферных технологий.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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