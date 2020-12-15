Власть
Вылет нескольких самолетов из Симферополя задерживается из-за тумана
Туман стал причиной задержки и отмены нескольких авиарейсов в аэропорту Симферополь.
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«На данный момент из-за тумана задерживается прибытие и вылет четырех воздушных судов. Один рейс отменен авиакомпанией», – говорится в сообщении.
По данным онлайн-табло аэропорта, отменен сегодняшний рейс SU-1637 из Симферополя в московский аэропорт Шереметьево на 11.10. Также отменен рейс U6-7788 в московский аэропорт Жуковский в 19.30.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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