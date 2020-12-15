Врачи думают, что антисептики могут навредить человеку

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Злоупотребление антисептиками для профилактики заболевания COVID-19 может привести к проникновению инфекции через кожу рук.

Об этом рассказала врач-терапевт Алла Демидова в эфире «Радио 1».

«Антисептики убивают вирусы и микроорганизмы лишь тогда, когда содержание спирта в них больше 60%. Но в антисептиках есть подводный камень: постоянное использование спиртовых антисептиков ведет к тому, что кожа рук становится сухой, образуются микротрещины, и эти микротрещины сами являются входными воротами для инфекции», – пояснила специалист.

По словам Демидовой, обрабатывать руки антисептиками можно только в том случае, если нет возможности вымыть руки с водой и мылом.

Врач также рассказала, как правильно мыть руки мылом, чтобы уберечься от вирусов.

«Основное в мытье рук – это смыть мыло обильным количеством воды. Уже много раз было сказано, что мыть надо в течение 20 секунд. Но просто посчитать до 20 – этого будет мало. Поэтому считать надо до 50-60. При этом мыть надо каждый палец, для этого есть специальная методика», – посоветовала специалист.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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