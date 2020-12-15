Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму ● Аксенов объявил, что начинает вакцинацию от COVID-19 в Крыму ● В отделениях интенсивной терапии Севастополя находятся 44 пациента с коронавирусом ● В Крыму похвастались, что собственную вакцину уже протестировали на животных ● В Севастополе пытались через суд отменить масочный режим
Врачи думают, что антисептики могут навредить человеку
фото © Новости Крыма
Злоупотребление антисептиками для профилактики заболевания COVID-19 может привести к проникновению инфекции через кожу рук.
Об этом рассказала врач-терапевт Алла Демидова в эфире «Радио 1».
«Антисептики убивают вирусы и микроорганизмы лишь тогда, когда содержание спирта в них больше 60%. Но в антисептиках есть подводный камень: постоянное использование спиртовых антисептиков ведет к тому, что кожа рук становится сухой, образуются микротрещины, и эти микротрещины сами являются входными воротами для инфекции», – пояснила специалист.
По словам Демидовой, обрабатывать руки антисептиками можно только в том случае, если нет возможности вымыть руки с водой и мылом.
Врач также рассказала, как правильно мыть руки мылом, чтобы уберечься от вирусов.
«Основное в мытье рук – это смыть мыло обильным количеством воды. Уже много раз было сказано, что мыть надо в течение 20 секунд. Но просто посчитать до 20 – этого будет мало. Поэтому считать надо до 50-60. При этом мыть надо каждый палец, для этого есть специальная методика», – посоветовала специалист.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ученые предложили использовать пчелиный яд против COVID-19. Пчелиный яд обладает противовирусным эффектом и способен помочь при коронавирусной инфекции, предполагают немецкие ученые из клиники Ортенау Оффенбург и Йенского университета имени Фридриха Шиллера.
Названы самые опасные распространители коронавируса. Носители COVID-19, которые находятся в закрытом помещении и контактируют с другими людьми в течение долгого времени, являются самыми опасными распространителями инфекции в России.
Назван снижающий смертность от COVID-19 витамин. Применение витамина C позволяет снизить смертность от коронавируса на 68%.
Назван простой способ снизить риск заражения коронавирусом. Нужно лишь выполнить одно условие.
Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму
За 14 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 345 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 41 случай с бессимптомным течением заболевания.
Врачи думают, что антисептики могут навредить человеку
Злоупотребление антисептиками для профилактики заболевания COVID-19 может привести к проникновению инфекции через кожу рук.
Аксенов объявил, что начинает вакцинацию от COVID-19 в Крыму
Вакцинация населения от коронавируса в Крыму будет проводиться в поликлиниках.
Власти Крыма продали винзавод «Массандра»
Дочерняя компания банка «Россия» ООО «Южный проект» купила 100% акций винзавода «Массандра». Соответствующая информация опубликована на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.
21 час назад
Документы ВСУ о приказах по Крыму в 2014 году уничтожены
18 часов назад
Крымчане встретили на пляже опасного стервятника
Необычную находку в бухте Двуякорной сделали жители Феодосии, что в юго-восточном Крыму. Среди скал по пляжу бродит сип белоголовый, занесенный в региональную Красную книгу.